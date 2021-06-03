8 можливостей, що допоможуть роботодавцям швидше знаходити потрібних людей
8 інструментів для швидкого пошуку співробітників
Кожен роботодавець знає: пошук потрібних спеціалістів – кропіткий та інколи досить виснажливий процес. Проте його можна спростити та прискорити, використовуючи сучасні інструменти. Перша онлайн-платформа з пошуку роботи robota.ua розказує, що це за інструменти та де їх можна знайти.
База резюме
Тут зібрані всі актуальні CV від кандидатів зі всієї України. На robota.ua база резюме найбільша: в ній розміщено майже 3,5 млн CV пошукачів. Їх можна не лише переглядати, а й фільтрувати за рівнем посади, віком та бажаною зарплатою. Також серед можливостей — моніторинг активності кандидатів за рубриками та видом зайнятості (проєктна робота, повний/неповний день тощо).
Вакансії на мапі
Пошукачі все частіше використовують мапу вакансій, щоб одразу бачити, в якому районі міста розміщена та чи інша вакансія. Щоб вакансія там відобразилась, достатньо вказати адресу офісу в вакансії та розмір зарплати. Після цього ваша пропозиція з’явиться на мапі у кандидата, який шукає роботу в радіусі вказаного місця. Отже, ви отримаєте ще більше відгуків на вакансію.
Бонуси та знижки
Заощадити й водночас отримати більше користі допоможуть акційні пропозиції. Наприклад, до 8 червня усі зареєстровані на robota.ua роботодавці можуть придбати сервіс зі значною знижкою. А ще в рамках програми підтримки бізнесу ми щомісяця автоматично нараховуємо кожній компанії 1 безкоштовну вакансію та 10 контактів у базі резюме.
Кандидати онлайн
Шукачі, які прямо зараз знаходяться на robota.ua та шукають роботу, з великою вірогідністю відкриті до пропозицій та контакту з рекрутером прямо в цей момент. Тому ви можете отримати швидку відповідь у чаті або бажаний відгук, не чекаючи, поки кандидат відвідає сайт та перегляне вашу пропозицію.
Спідометр вакансій
З допомогою цього інструменту можна побачити, наскільки ваша вакансія видима в порівнянні з аналогічними вакансіями від інших роботодавців. Наприклад, якщо ви знаходитеся на перших місцях по запиту «менеджер з продажів» у Львові, то вашу вакансію побачать значно більше кандидатів, ніж ті, які знаходяться двохсотому місці.
Якщо ви хочете зробити вакансію більш видимою – завжди можете скористатись додатковими можливостями (наприклад, гарячою вакансією).
Відгук без резюме
Пошукачі робітничих спеціальностей не завжди мають змогу та час, щоб надіслати вам повноцінне резюме, й через те не наважуються відгукнутись. Тому ми дали змогу таким кандидатам залишати відгук на вакансію без резюме. Якщо ви зацікавлені в таких пошукачах – оберіть цю опцію в кабінеті роботодавця на robota.ua й отримуйте ще більше цільових відгуків на вакансію.
Переваги вакансії
Ви можете показувати переваги своєї пропозиції прямо в результатах пошуку за вакансіями. Це допоможе зацікавити пошукача ще на етапі первинного пошуку. Безкоштовне навчання, бонуси та премії, знижки для співробітників або робота для кандидатів з особливими потребами – вказуйте те, що пропонуєте саме ви, та підвищуйте свої шанси на відгук від крутого кандидата.
Прозора Робота
Щоб ви могли завжди бути в курсі актуальних зарплат, кількості пошукачів, справ у галузі, на robota.ua є безкоштовний аналітичний інструмент Прозора Робота. З його допомогою ви можете в будь-який час дізнаватися інформацію по ринку працевлаштування та відстежувати актуальні тенденції серед роботодавців і кандидатів. Доступний він для всіх користувачів сайту.
Чат між роботодавцем та кандидатом
Спілкуватися з кандидатами значно простіше у форматі обміну миттєвими повідомленнями, і це можна зробити ексклюзивно на robota.ua. Розпочніть діалог із цікавим для вас кандидатом, щоб він мав змогу відповісти вам. Контакт налагодиться значно швидше, отже, й час на процес рекрутменту зменшиться.
Вдалих пошуків та найкращих співробітників!