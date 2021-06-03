8 інструментів для швидкого пошуку співробітників

Кожен роботодавець знає: пошук потрібних спеціалістів – кропіткий та інколи досить виснажливий процес. Проте його можна спростити та прискорити, використовуючи сучасні інструменти. Перша онлайн-платформа з пошуку роботи robota.ua розказує, що це за інструменти та де їх можна знайти.

База резюме

Тут зібрані всі актуальні CV від кандидатів зі всієї України. На robota.ua база резюме найбільша: в ній розміщено майже 3,5 млн CV пошукачів. Їх можна не лише переглядати, а й фільтрувати за рівнем посади, віком та бажаною зарплатою. Також серед можливостей — моніторинг активності кандидатів за рубриками та видом зайнятості (проєктна робота, повний/неповний день тощо).

Вакансії на мапі

Пошукачі все частіше використовують мапу вакансій, щоб одразу бачити, в якому районі міста розміщена та чи інша вакансія. Щоб вакансія там відобразилась, достатньо вказати адресу офісу в вакансії та розмір зарплати. Після цього ваша пропозиція з’явиться на мапі у кандидата, який шукає роботу в радіусі вказаного місця. Отже, ви отримаєте ще більше відгуків на вакансію.