В Україні є більше 6 тисяч дітей, які чекають на усиновлення. Проект «Рідні» має за мету розповісти про них і їхні мрії потенційним батькам, а також показує історії сімей, які пройшли через це. Команда власне закінчила зйомки другого сезону, який стартує у День захисту дітей – 1 червня.

Позаду кілька місяців подорожей всією країною. За цей час відзняли 10 історій сімей, які усиновили чи взяли у прийомну сім’ю дітей.

«Ви побачите різних героїв з різними історіями, і ми справді ламатимемо стереотипи про те, хто справді може виховувати, усиновлювати дітей, бо те, що буде в другому сезоні, точно вас вразить», – анонсує авторка і ведуча проекту «Рідні» Мар'яна Романяк.

Зйомки проекту тривали кілька місяців у Львові, Одесі, Вінниці, Маріуполі. Команда проекту вважає, що насправді найважливіше не те, де мешкають герої, а як їхню історію розповісти, як знайти найбільш вдалий кадр, який зачіпає і змушує глядачів замислитися.

«Немає якихось історій, які були б схожі одна на одну, в кожного своя. От ти починаєш монтувати з якоюсь цікавинкою, а потім сидиш, ковтаєш той комок зі сльозами і все одно мусиш доробити це все до кінця, бо розумієш, що, можливо, це ще якійсь дитині допоможе», – каже режисер монтажу Михайло Босяк.

Проект стартує з історії вінничан – родини ветерана українсько-російської війни, який втратив трьох побратимів. Після цього він прийняв рішення всиновити трьох дітей. Також у проекті відзняли історію відомої української художниці та журналістки Ольги Бартиш, яка удочерила маленьку дівчинку. Вона вже кілька років описує весь процес усиновлення у соцмережах, не приховуючи поразки і перемоги їхньої родини.

«Це тема, про яку треба говорити голосніше, ширше і масштабніше, аби ті люди, які мають досвід, розказували про свої історії. Бо саме такої інформації бракує тим людям, які вже близько до цього моменту, коли вони заберуть свою дитинку додому», – каже Ольга Бартиш, яка погодилася взяти участь у проекті «Рідні».

Кожен зі знімальної команди зізнається: дуже важко не пропускати через себе ці історії. Особливо історії дітей, яких ще можна всиновити. Про них у проекті розповідають також.

«Приходячи додому після зйомок, я бачу свою доньку, яка мене чекає, яка зустрічає обіймами, і я бачу, наскільки я їй потрібна, наскільки вона мене чекає. Я замислююся про те, що діти в притулках чекають на своїх батьків, тільки не кілька годин, поки вони прийдуть з роботи, а чекають роками», – розповідає режисерка проекту «Рідні» Христина Браславська.

У минулому сезоні після виходу програм було всиновлено кілька дітей, яких знімали для проекту «Рідні». Окрім того, фонд має гарячу лінію для тих людей, які задумуються над цим.

«Від початку роботи медіапроекту почала працювати наша гаряча лінія, ми прийняли більше ніж 200 дзвінків. П’ятеро діток знайшли своїх рідних і зараз виховуються в колі рідних людей», – зазначила керівниця департаменту благодійних програм БФ «Рідні» Марта Красногор.

Проект стартує 1 червня о 18:30 на 24 каналі.

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