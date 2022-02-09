Аварія спричинила серйозні затори на трасі Львів-Шегині

У вівторок, 8 лютого, на трасі Львів-Шегині у селі Конопниця 67-річний місцевий водій на автомобілі Renault спричинив ДТП з Suzuki Vitara, внаслідок якої постраждала 9-річна дитина.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що ДТП сталася близько 18:00 на трасі Львів-Шегині у селі Конопниця Оброшинської громади. Спершу в департаменті повідомили, що місцева мешканка на автомобілі Renault здійснила зіткнення із автомобілем марки Suzuki Vitara, яким керував 45-річний мешканець Турки. Згодом в поліції уточнили, що за кермом Renault, який спричинив аварію, був 67-річний водій з Конопниці.

В аварії двох легковиків постраждала дитина

Унаслідок ДТП постраждала пасажирка Suzuki Vitara – дев’ятирічна мешканка Турки. За попередніми даними, дівчинка отримала травму грудної клітки та була госпіталізована в Львівську міську дитячу лікарню.

Аварія спричинила серйозні затори на трасі. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.