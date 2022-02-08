На об'їзній Львова зіткнулися Mercedes Vito та Saab

У вівторок, 8 лютого, на об'їзній Львова сталася ДТП за участі двох легковиків, внаслідок якої один із них загорівся. Патрульні попередили водіїв про часткове ускладнення в русі.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 9:00 поблизу відпочинкової бази «Мала Швейцарія». Водій мікроавтобуса Mercedes Vito, виїзджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю Saab, котрий рухався головною трасою.

Через ДТП перекрита одна смуга траси в напрямку міста Чоп

Від удару мікроавтобус відкинуло в кювет, а легковик загорівся. Автомобіль погасили присутні на місці події водії. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Через ДТП перекрита одна з двох смуг траси у напрямку міста Чоп. Є часткове ускладненя в русі траспорту.