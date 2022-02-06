Водійка SsangYong Rexton в'їхала в будинок, залишила автомобіль і втекла

У суботу, 5 лютого, у Львові на вул. Ярослава Мудрого водійка позашляховика SsangYong Rexton в’їхала в будинок, після чого залишила автомобіль та разом із чоловіком-пасажиром пішки втекли з місця події.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 22:30 на вул. Ярослава Мудрого, 7. Очевидець повідомив у поліцію, що автомобіль SsangYong Rexton в'їхав у будинок, після чого водійка та пасажир вийшли з авто та побігли в напрямку вул. Городоцької.

Авто забрали на арештмайданчик, винуватицю розшукують

Коли ж на місце прибув екіпаж поліції, винуватців аварії біля авто не виявилося. Поліцейські опитали свідків, склали схему ДТП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Винуватицю аварії розшукують.

За даними очевидців, водійка SsangYong Rexton та пасажир, її чоловік, перебували в нетверезому стані.