У суботу, 5 лютого, на Львівщині поїзд «Івано-Франківськ-Київ» протаранив автомобіль Škoda Octavia, який застряг на колії за межами залізничного переїзду.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що інцидент трапився уночі на неділю близько опівночі на перегоні «Щирець-Миколаїв» поза межами залізничного переїзду. Поїзд №44 сполученням «Івано-Франківськ-Київ» у складі 12 вагонів здійснив зіткнення із автомобілем Škoda Octavia, який застряг на колії.

Водій і пасажири Škoda Octavia при наближенні поїзда встигли покинути автомобіль, постраждалих немає. Через ДТП поїзд затримався в дорозі на близько півтора години.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, три дні тому, 3 лютого, у місті Дубно на Рівненщині цей самий поїзд в'їхав у вантажівку, водій якої намагався об'їхати уже закритий шлагбаум, але застряг на залізничному переїзді. Унаслідок зіткнення машиніст електровоза отримав важкі травми.