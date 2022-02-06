Volkswagen Passat на смерть збив 36-річного пішохода біля Меденич
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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У суботу, 5 лютого, на дорозі Східниця-Пісочна неподалік села Опори Дрогобицького району на Львівщині водій легковика Volkswagen Passat B7 збив 36-річного пішохода. Унаслідок ДТП постраждалий загинув.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА розповіли, що аварія сталася близько 19:00 неподалік села Опори Меденицької громади. 39-річний водій Volkswagen Passat B7, мешканець Дрогобича, здійснив наїзд на 36-річного пішохода, мешканця сусіднього села Літиня. Від отриманих травм пішохід загинув на місці.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
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