Абоненти Київстар допомогли дитячим лікарням

Київстар спільно з МБФ «Українська Біржа Благодійності» понад 2,5 роки реалізують ініціативу «Дитяча надія». В рамках проєкту абоненти мобільного оператора надсилають благодійні кошти через SMS для допомоги дітям з онко та кардіо захворюваннями. За цей час дитячою надією стали понад 147 тисяч українців і надана допомога 15 лікарням.

Завдяки регулярній підтримці абонентів мобільного оператора, щомісяця нове відділення однієї з українських лікарень отримує необхідне медичне обладнання. Загалом для «Дитячої надії» було відправлено понад 405 тисяч благодійних SMS, а середній розмір пожертви становить 15 гривень.

«За час існування «Дитячої надії» наші абоненти подарували шанс на життя тисячам хворих малюків. Завдяки невеликим SMS-пожертвам вдалося зібрати понад 7,5 мільйонів гривень, а допомогу вже отримали 35 відділень українських лікарень. Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що стають справжньою дитячою надією!» – зазначає Ганна Захараш, директор із корпоративних комунікацій Київстар.

Київстар нещодавно оновив офіційний сайт «Дитячої надії». Відтепер, зацікавлені абоненти мобільного оператора можуть побачити більше детальної інформації про реалізовані проєкти, оглядати фотозвіти та слідкувати за актуальними сумами зібраних коштів для ініціативи. Також, на сайті проєкту є відповіді на запитання благодійників, наприклад – де переглянути звіти витрачених коштів, деталі про придбане обладнання та інше.

Нагадаємо, що «Дитяча надія» – проєкт, започаткований національним мобільним оператором наприкінці 2018 року. Його мета – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями шляхом придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів в дитячі лікарні. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів Київстар. Всі абоненти передплаченого зв'язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками – 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на порталі dobro.ua.

Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням.