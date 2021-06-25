Національний телеком оператор та компанія Хелсі ЮА підписали Меморандум про співпрацю, у рамках якого планують розвивати інноваційні напрямки у сфері цифрових медичних сервісів, а також інформувати населення щодо можливості запису в пункти вакцинації від Сovid-19 у різних містах України.

Helsi – це сучасна електронна медична система, створена для пацієнтів, лікарів, державних та приватних медичних закладів. Наразі вона об'єднує більше 49 000 лікарів, 24 млн пацієнтів і 1300 клінік у різних містах України. З мобільним додатком Helsi жителі України можуть замовляти медичні послуги в різних спеціалістів, записуватись на очні та дистанційні консультації у державних та приватних медичних закладах, отримувати інструкції щодо прийому ліків, тощо.

Завдяки мобільному оператору Київстар цифрові медичні послуги, що надаються у рамках електронної системи Helsi, стануть більш доступними для населення. Так, оператор не буде списувати з рахунків абонентів пакетні мегабайти при завантаженні і користування мобільним додатком та сайтом Helsi.

Важливим напрямком співпраці мобільного оператора та Хелсі ЮА є інформування населення щодо можливості запису в пункти вакцинації від Сovid-19 у різних містах України. SMS інформування розпочнеться вже у найближчі дні. Абонентам потрібно буде лише перейти за посиланням в SMS і обрати зручне місце та доступний час для отримання безкоштовного щеплення. Інформація про те, де абоненти можуть зробити щеплення, також буде вказана на ресурсах Helsi.

У подальшому обидві компанії планують розвивати багато інших проектів медичного напрямку, про які буде повідомлено додатково.

Мобільний додаток Helsi доступний для завантаження на Play Market та App Store.