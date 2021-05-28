Абоненти Київстар допомогли придбати нове обладнання для дитячої лікарні у Львові

До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру передано медичне обладнання, придбане в рамках проєкту «Дитяча надія» – спільної ініціативи Київстар та платформи dobro.ua від МБФ «Українська Біржа Благодійності».

На залучені кошти, які перераховували абоненти мобільного оператора за допомогою SMS-повідомлень, до Хірургічного відділення лікарні придбано обладнання для облаштування боксів з трансплантації. А саме: три Функціональні ліжка медичні Eleganza 1 та Візок медичний ТБП-02 для перевезення хворих дітей.

Зазначимо, що медичний заклад розпочинає реалізацію масштабного проєкту у сфері дитячої онкології та трансплантації. Придбане обладнання дозволить створити комфортні умови для лікування та реабілітації онкохворих дітей. Сьогодні такі операції з трансплантації дітям виконують тільки в НДСЛ «ОХМАТДИТ» та Національному інституті раку. За попередніми розрахунками щороку щонайменше 200 дітей та підлітків в Україні потребують трансплантації кісткового мозку. З них приблизно 50-75 мешканці Західного регіону та 15-20 – мешканці Львова. Центр планує виконувати 12-15 трансплантацій протягом року.

Детальну інформацію та звітність проєкту можна переглянути за посиланням.

Наприкінці 2018 року національний мобільний оператор започаткував проєкт

«Дитяча надія», основна мета якого допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями. Благодійну ініціативу вдається реалізовувати завдяки SMS-повідомленням небайдужих абонентів Київстар. Загалом для проєкту «Дитяча надія» було відправлено майже 400 тисяч благодійних SMS, а середній розмір пожертви становить 15 гривень.

Наразі вдалось зібрати майже 7,5 мільйонів гривень. Завдяки всім залученим коштам було закуплено та передано обладнання та матеріали для 35 відділень у 15 лікарнях по всій Україні. Для медичних закладів львівського регіону було придбано обладнання на 1 472 000 гривень та здійснено вже 8 передач обладнання в дитячі відділення місцевих лікарень.

Всі абоненти передплаченого зв'язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками – 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту. Звіти щодо використання коштів можна переглянути на порталі dobro.ua.

Переглянути подробиці та підтримати ініціативу можна за посиланням.