Підписка на Київстар ТБ стала доступною для абонентів усіх мобільних операторів
Підписка на Київстар ТБ стала доступною для абонентів усіх мобільних операторів
Сплачувати за доступ до контенту відтепер можна за допомогою банківської картки, а не тільки коштами з мобільного рахунку. Завдяки цьому послуга стане доступною для абонентів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів України.
Як прокоментував директор з маркетингу Київстар, Павло Даніман, «послуга Київстар ТБ – у трійці лідерів ринку завдяки якісному сервісу та великій кількості контенту. Можливість оплачувати за послугу з кредитної картки робить її більш доступною для абонентів не тільки Київстар, але й інших операторів і провайдерів». Зокрема, абоненти можуть оформити підписку на 4 пакети, вартість яких коливається від 100 до 200 гривень.
Окрім цього, на платформі з'явився контент, який можна придбати без прив'язки до будь-якого з доступних пакетів за моделлю EST/TVOD*. Першим таким фільмом став український кінохіт «Скажене весілля – 3». Digital-прем'єра стрічки на платформі є продовженням успішного прокату в кінотеатрах і вже демонструє високі показники ефективності.
«Київстар ТБ продовжує експериментувати, до того ж доволі успішно. Нам важливо не лише зробити сервіс максимально user-friendly, але й надавати підписникам ексклюзивні новинки, які вони зможуть переглянути тільки на нашій платформі. З кожним місяцем їхня кількість буде збільшуватися, тож щиро віримо в успіх», – заявив Павло Рибак, керівник Київстар ТБ з боку «1+1 media».
Навесні 2021-го на платформі «Київстар ТБ» з'явилося ще кілька новинок, які розповсюджуються за цією ж моделлю – EST/TVOD. Зокрема, наймасштабніший українсько-словацький серіал «Слов'яни» – історична драма про життя наших предків у VII ст. н. е., яка стала рекордсменом телебачення на словацькому ТБ. До слова, на платформі серіал вийшов за тиждень до його телевізійної прем'єри. «Захар Беркут» – художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна про героїчне протистояння українців монгольській орді, а також стрічка «Ціна правди» – копродукційний фільм польської режисерки Аґнєшки Голланд про голодомор в Україні.
Нагадаємо, що Київстар ТБ – платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, програм у прямому ефірі, регулярно пропонує ексклюзивні допрем'єрні покази проєктів. Її перевагою є можливість перегляду контенту одразу з п'яти різних пристроїв – зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів. Станом на початок квітня 2021 року платформа налічувала 262 телеканали та VOD-бібліотеку з 10 000 фільмів і серіалів тривалістю понад 50 тис. годин.
*EST (Electronic sell-through) – модель дистрибуції контенту, за якою користувач після оплати визначеної суми отримує доступ до відео без обмежень за часом чи кількістю переглядів.
**TVOD (Transactional Video on Demand) – модель дистрибуції контенту, за якою користувач після оплати визначеної суми отримує доступ до відео, обмежений часовим проміжком (наприклад, відео можна переглядати протягом 30 днів з моменту оплати).