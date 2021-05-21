Підписка на Київстар ТБ стала доступною для абонентів усіх мобільних операторів

Сплачувати за доступ до контенту відтепер можна за допомогою банківської картки, а не тільки коштами з мобільного рахунку. Завдяки цьому послуга стане доступною для абонентів усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів України.

Як прокоментував директор з маркетингу Київстар, Павло Даніман, «послуга Київстар ТБ – у трійці лідерів ринку завдяки якісному сервісу та великій кількості контенту. Можливість оплачувати за послугу з кредитної картки робить її більш доступною для абонентів не тільки Київстар, але й інших операторів і провайдерів». Зокрема, абоненти можуть оформити підписку на 4 пакети, вартість яких коливається від 100 до 200 гривень.

Окрім цього, на платформі з'явився контент, який можна придбати без прив'язки до будь-якого з доступних пакетів за моделлю EST/TVOD*. Першим таким фільмом став український кінохіт «Скажене весілля – 3». Digital-прем'єра стрічки на платформі є продовженням успішного прокату в кінотеатрах і вже демонструє високі показники ефективності.

«Київстар ТБ продовжує експериментувати, до того ж доволі успішно. Нам важливо не лише зробити сервіс максимально user-friendly, але й надавати підписникам ексклюзивні новинки, які вони зможуть переглянути тільки на нашій платформі. З кожним місяцем їхня кількість буде збільшуватися, тож щиро віримо в успіх», – заявив Павло Рибак, керівник Київстар ТБ з боку «1+1 media».

Навесні 2021-го на платформі «Київстар ТБ» з'явилося ще кілька новинок, які розповсюджуються за цією ж моделлю – EST/TVOD. Зокрема, наймасштабніший українсько-словацький серіал «Слов'яни» – історична драма про життя наших предків у VII ст. н. е., яка стала рекордсменом телебачення на словацькому ТБ. До слова, на платформі серіал вийшов за тиждень до його телевізійної прем'єри. «Захар Беркут» – художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна про героїчне протистояння українців монгольській орді, а також стрічка «Ціна правди» – копродукційний фільм польської режисерки Аґнєшки Голланд про голодомор в Україні.

Нагадаємо, що Київстар ТБ – платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, програм у прямому ефірі, регулярно пропонує ексклюзивні допрем'єрні покази проєктів. Її перевагою є можливість перегляду контенту одразу з п'яти різних пристроїв – зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів. Станом на початок квітня 2021 року платформа налічувала 262 телеканали та VOD-бібліотеку з 10 000 фільмів і серіалів тривалістю понад 50 тис. годин.

*EST (Electronic sell-through) – модель дистрибуції контенту, за якою користувач після оплати визначеної суми отримує доступ до відео без обмежень за часом чи кількістю переглядів.