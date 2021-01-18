Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця березня
За словами Дениса Шмигаля, адаптивний карантин у цьому році триватиме «дуже довго»
Після закінчення локдауну Україна повернеться до карантинних обмежень помаранчевої зони, які планують продовжити до кінця березня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю «Інтерфакс- Україна».
«Поточний карантин діє до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла», – сказав прем'єр.
За його словами, адаптивний карантин у цьому році триватиме «дуже довго», але невідомо, яким саме він буде.
Також Шмигаль нагадав, що локдаун в Україні завершується 24 січня й уже з 00:00 25 січня на всій території України будуть діяти обмеження «помаранчевої» зони.
Головний санлікар Віктор Ляшко також раніше заявляв, що 25 січня Україна перейде на адаптивний карантин і у разі локальних спалахів захворюваності будуть застосовувати посилені обмеження.
Нагадаємо, в Україні 8 січня розпочався так званий локдаун, який триватиме до 24 січня включно і передбачає заборону на роботу розважальних закладів, непродовольчих магазинів, спортзалів і закладів громадського харчування. При цьому рух транспорту не обмежується, а кордони залишаються відкритими. Детальніше про те, що заборонено, а що дозволено під час локдауну – читайте на ZAXID.NET.