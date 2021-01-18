Після закінчення локдауну Україна повернеться до карантинних обмежень помаранчевої зони, які планують продовжити до кінця березня. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в інтерв'ю «Інтерфакс- Україна».

«Поточний карантин діє до кінця лютого. Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла», – сказав прем'єр.

За його словами, адаптивний карантин у цьому році триватиме «дуже довго», але невідомо, яким саме він буде.

Також Шмигаль нагадав, що локдаун в Україні завершується 24 січня й уже з 00:00 25 січня на всій території України будуть діяти обмеження «помаранчевої» зони.

Головний санлікар Віктор Ляшко також раніше заявляв, що 25 січня Україна перейде на адаптивний карантин і у разі локальних спалахів захворюваності будуть застосовувати посилені обмеження.