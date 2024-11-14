Салліван не озвучив, у який спосіб Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України наступного року

Чинна адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планує впродовж перехідного періоду надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік. Про це повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

Салліван не пояснив, у якому вигляді адміністрація пропонуватиме Конгресу ухвалити додаткове фінансування. Утім він зазначив, що команда чинного президента США вважає за необхідне логічний пошук додаткових ресурсів для підтримки України.

За словами радника президента, нинішній американський уряд має намір використати кожний долар, який Конгрес раніше виділив на допомогу Україні.

«Знову ж таки, це не ті долари, які перетнуть літаком океан. Це долари, які інвестуються в американську оборонно-промислову базу», – сказав Джейк Салліван.

Посадовець зазначив, що більшість виділеної допомоги йде на створення нових озброєнь, які отримує американська армія замість переданих на допомогу в Україну.

Нагадаємо, речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що США вже передали Україні 83% обіцяних боєприпасів, 67% засобів протиповітряної оборони та 60% вогневих потужностей після схвалення Конгресом виділення додаткової допомоги на 61 млрд доларів. Станом на 12 листопада у США залишилась можливість надати Україні військову допомогу ще на понад 9 млрд доларів.

Окрім того, 13 листопада держаний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що адміністрація Джо Байдена посилить підтримку України перед тим, як Дональд Трамп обійме посаду президента у січні 2025 року.