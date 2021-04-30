«Фестиваль допрем'єрних показів» від Французької весни

Моніка Белуччі, Жульєт Бінош та інші зірки у вашому домі — таку нагоду дає українцям «Фестиваль допрем'єрних показів». У межах «Французької весни» відкрили безкоштовний доступ онлайн до п'яти найкращих французьких фільмів 2019-2020 років. Стрічки — мовою оригіналу з українськими субтитрами доступні за цим посиланям.

Скарби Наддніпрянщини XVII – XX століть

Доступна для огляду виставка «Росте Древо» у філії Національного музею імені Андрея Шептицького на вулиці Драгоманова. Там зібрали народне мистецтво Наддніпрянщини XVII – першої половини XX століть: давні вишиванки і рушники, килими та ікони, кахлі та кераміку. Львівська публіка давно не бачила творів народних майстрів Київщини, Полтавщини, Черкащини у такому обсязі — понад 200 експонатів. Деякі речі показують вперше.

«Ми поділили експозицію, як і дерево життя, на зал предків, зал земний і зал духовний. Середній зал — найбарвистіший, він відтворює розділ людського життя і там представлено яскраві предмети, які оточували людину і які вона хотіла прикрасити: це народження, підготовка до шлюбу, весілля, прихід у світ нащадків», — розповіла завідувачка відділу народного мистецтва Національного музею Любава Собуцька. Детальнішу інформацію знайдете тут.

«Stabat Mater» та американські композитори

Оперна співачка Софія Соловій, американський диригент Бенджамін Лоеб, а також солістка Лілія Нікітчук і Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії. У такому складі влаштували онлайн концерт. У страсний четвер зазвучали всесвітньовідома «Stabat Mater» Джованні Баттіста Перголезі та твори американських композиторів. Відео доступне від вечора четверга і в наступні дні на каналі філармонії. Більше інформації шукайте тут.

«Дударик» співатиме літургію на Великдень

Хорова капела «Дударик» у двох складах співатиме на Великдень. Наживо можна буде їх почути у церкві Святої Трійці і храмі святого Лазаря у п'ятницю, 11:00 — чин виносу плащаниці, а рівно опівночі з суботи на неділю — Великодня утреня та літургія. Також ці богослужіння транслюватимуть онлайн на каналі «Дударика» у Youtube.

#ВеликденьВдома

У Львові гучно відсвяткувати Великдень цьогоріч не вдасться. Через карантин не буде традиційних гаївок у Музеї народної архітектури і побуту. Там лишень облаштують фотозони і музей працюватиме у парковому режимі, тобто буде можливість прогулятися поміж давніх хатин.

«На Великдень запрошуємо просто погулятися Стрийським парком, Парком культури, Музеєм народної архітектури і побуту, але цього року, як і минулого, ми утрималися від проведення масових заходів. З такого святкового, щоб відчувалося дух свята, ми розмістимо писанку на площі Ринок», — розповіла Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку Львівської міської ради.

«Благодарний Еродій» від курбасівців

Театр імені Леся Курбаса у суботу запропонує разом подумати над філософією Григорія Сковороди. 1 травня о 19:00 — онлайн-показ вистави «Благодарний Еродій» на каналі театру. У виставі філософські тексти переплітаються з образами картин Босха, які присутні у костюмах і проекціях.

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