Чоловіка з сокирою затримали на місці погрому

У Маріуполі Донецької області вдень у четвер, 22 квітня, агресивний 35-річний місцевий житель з сокирою влаштував погром в супермаркеті АТБ. Поліція затримала його на місці події.

Чоловік без маски увірвався в магазин із сокирою і почав бити каси і голосно кричати, використовуючи нецензурну лексику. Погрожуючи, чоловік розбив кілька кас, пластиковий захист, полки і налякав відвідувачів, які почали розбігатися. Його супроводжувала жінка і ще одна людина, яка знімала те, що відбувається, на відео, пише MRPL.city.

Пізніше ролик, тривалістю 1 хвилину, виклали у Facebook. Автор ролика зазначив, що раніше конфлікт в магазині стався з його дружиною через маску. Зі слів чоловіка, невідомий зробив його дружині зауваження за відсутність маски в період карантину, вдарив її та втік.

За інформацією Маріупольського районного управління поліції, ніхто не постраждав.

За даними поліції Донеччини, повідомлення про цей інцидент на лінію 102 надійшло о 13:15.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили порушника – ним виявився 35-річний місцевий житель. Йому загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

Також у поліції зазначили, що цей чоловік уже отримав підозру за схожий злочин, який стався у грудні 2020 року. Тоді він, будучи без маски в одному з магазинів, пошкодив полички із продуктами харчування, розбив касовий апарат та нецензурно висловлювався у бік працівників магазину.