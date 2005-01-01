Академія патрульної поліції випустила перших 83 поліцейських

Серед випускників - не тільки патрульні поліцейські, а також слідчі і оперативники

У четвер, 31 травня, перший випуск Академії склав присягу на вірність українському народові. Вже завтра в Києві почнуть працювати 83 випускники Академії патрульної поліції України, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Серед випускників - не тільки патрульні поліцейські, а також слідчі і оперативники.

За чотири місяці навчального процесу слухачі пройшли 35 предметів, у тому числі тактичну і вогневу підготовку, ефективну комунікацію, етику, основи кримінального права.

Фото МВС

На випускному були міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, голова Національної поліції України Сергій Князєв, посол США в Україні Марі Йованович, іноземні партнери.

Нагадаємо, Академія патрульної поліції створена 5 липня 2017 року. Це інноваційний навчальний і методичний центр із сучасними аудиторіями і матеріально-технічним забезпеченням для підготовки нового покоління патрульних поліцейських.

Створенню Академії патрульної поліції, забезпеченню її матеріально-технічної та навчальної бази сприяли міжнародні партнери. Уряди США і Канади через посольства в Україні, а також окремі урядові програмами найбільш активно співпрацюють у напрямку реформування поліції України.