Російський посол відмовився він покладання вінка, залишив його під українською інсталяцією і втік

Українські та польські активісти не дали послу Росії у Польщі Сєргєю Андрєєву покласти квіти до пам'ятника радянським військовим на меморіалі у Варшаві. Про це повідомили організатори акції з ГО «Євромайдан Варшава».

Посол, разом з іншими російськими дипломатами, зранку приїхав до кладовища-мавзолею радянських військових, але єдиний вхід вже був заблокований активістами. Всередині меморіалу вони розгорнули велику художню інсталяцію, встановивши сотні українських прапорців, дерев'яні хрести з прізвищами загиблих українців і поляків, макети житлових будинків з назвами міст, які постраждали від російської агресії: Буча, Маріуполь, Бахмут, Ірпінь, Херсон.

За задумом активістів, щоб покласти вінок послу довелося б «свідомо йти по гробах і крові українців». Але після короткої суперечки Андрєєв відмовився він покладання вінка, залишив його під українською інсталяцією і швидко поїхав.

Активісти підготували інсталяцію біля радянського меморіалу у Варшаві. Фото ГО «Євромайдан Варшава»

Одна з організаторок акції Наталія Панченко пояснила, що замість гарної пропагандистської картинки, як собі це планували росіяни, їм довелося зіткнутись з реальністю.

«Послові-терористові Сєрґєю Андрєєву не вдалося скласти вінка біля памятника радянським солдатам у Варшаві. В результаті вінок лежить під нашою інсталяцією, що вшановує пам'ять жертв російської агресії. Як так вийшло, ми й самі не зрозуміли. Коли він ішов, біля нього були лише журналісти і поліція. Юний орел різко рвонув у сторону пам’ятника з машини, а потім шо-та пашло нє па плану. Повернувся, сів у машину і поїхав. Надіємось, що в Москву», – зазначила співзасновниця ГО «Євромайдан Варшава», яка проводить протести ще з 2013 року.

Ці ж активісти сьогодні о 6:00 розбудили російських дипломатів у Варшаві звуками сирен і бомбардувань. Вони прийшли під будинок у Варшаві, де проживають російські дипломати зі своїми сім'ями, і увімкнули звуки повітряних тривог, обстрілів та вибухів.

До слова, минулого року Андрєєву також не вдалося покласти вінок до цього ж монументу. Тоді посла РФ і його делегацію облили червоною фарбою, закидали червоними гвоздиками і зірвали прапорець Росії з автомобіля.