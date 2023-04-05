Сам Ступка відмовився коментувати інцидент, не заперечивши своєї причетності

55-річний актор Остап Ступка вчинив ДТП у Голосіївському районі Києва. Актор за кермом позашляховика Range Rover наїхав на авто, яке було припарковане обабіч.

Про ДТП, вчинене п'яним водієм на вулиці Федорова, повідомила прес-служба поліції Києва у середу, 5 квітня, не розголошуючи імені винуватця аварії та постраждалого. За повідомленням правоохоронців, ДТП сталася приблизно о 23:15 у вівторок, 4 квітня.

«Автопригода сталася вчора ввечері на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці. Водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження. Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле», – повідомили у прес-службі поліції.

За коментарем до Остапа Ступки звернулись журналісти ТСН, однак актор відмовився від коментарів. Він не підтвердив, але й не спростував, що потрапив в ДТП, проте відмовився від будь-яких коментарів. «Ні, не можу коментувати. Взагалі ніяк не можу коментувати», – заявив Остап Ступка. Разом з тим, джерела ТСН у поліції стверджують, що за кермом позашляховика був саме Остап Ступка.

Водій, який перебував у машині, в яку врізався на Range Rover Ступка, отримав травми різного ступеню тяжкості, його госпіталізували. Остапа Ступку затримали на місці події за ст. 208 ККУ (вчинення злочину). Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 286-1 ККУ (порушення правил дорожнього руху та керування авто напідпитку). Остапу Ступці загрожує до трьох років позбавлення волі без права керувати авто до п'яти років.