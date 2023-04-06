Остап Ступка назвав те, що сталося, «якимось фатумом»

Шевченківський суд Києва в четвер, 6 квітня, обрав запобіжний захід українському актору Остапу Ступці, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП. Як повідомило «Суспільне», актор перебуватиме під нічним домашнім арештом.

ДТП за участі Остапа Ступки сталася ввечері 4 квітня у Голосіївському районі Києва. Підозрюваний скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік 1984 року народження.

Після ДТП чоловіка, який перебував у легковику, госпіталізували з численними травмами, а Остапа Ступку затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання. Тепер суд звільнив Ступку з ІТТ і помістив під нічний домашній арешт до 5 червня включно. Він не має покидати дім з 22:00 до 06:00.

«Те, що трапилося, це, звичайно, якийсь фатум. Я не знаю, як це назвати. Зі свого боку я зобов’язуюсь надавати всіляку допомогу потерпілому: що стосується одужання, лікування і подальшого його життя. Тому я б хотів попросити вибачення», – сказав актор у залі суду після звільнення.

Остапу Ступці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Акторові загрожує три роки ув’язнення з позбавленням права керувати автомобілем на строк від трьох до п’яти років.