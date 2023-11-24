Остап Ступка вважає рішення суду несправедливим

Українського актора Остапа Ступку визнали винним у скоєнні ДТП в нетверезому стані. Голосіївський райсуд Києва призначив йому покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки та позбавлення права керування на 8 років, інформує «Суспільне» у п’ятницю, 24 листопада.

Як повідомляється, також з актора стягнуть близько 10 тис. грн, які були витрачені на проведення експертиз. Адвокат пояснив, що обмеження волі зобов'язує актора з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

У Київській міській прокуратурі розповіли, що прокурор довів у суді факт кермування актором який був за кермом автомобіля Range Rover, рухаючись вулицею Федорова у напрямку перехрестя з вул. Казимира Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований.

Прилад Драгер показав 1,62 проміле алкоголю в крові актора.

«За сукупністю доказів сторони обвинувачення Ступку визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до трьох років обмеження волі з позбавленням права керування транспортними засобами на вісім років», – йдеться у повідомленні.

Сам Ступка в коментарі журналістам заявив, що вважає рішення несправедливим. Захист актора повідомив, що планує подавати апеляцію.

Примітно, що у прокуратурі також зазначили, що вирок суду буде оскаржено прокурором в апеляційному порядку з підстав «неправильного застосування закону про кримінальну відповідальність, через м’якість призначеного покарання».

Зауважимо, що під час останнього слова, яке було виголошене напередодні, Остап Ступка сказав, що покаявся, визнав провину та попросив не позбавляти його волі.

«Я надавав усі пояснення і свідчення, виконував усі вимоги, всіляко сприяючи слідству. Я одразу усвідомив свою провину і негативні наслідки свого вчинку. Я щиро розкаявся і виплатив компенсацію потерпілому. Прошу шановний суд призначити мені більш м’яке покарання у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів (170 тисяч гривень – ред.) з позбавленням мене права керувати транспортним засобом на строк 5 років», – сказав Ступка.

Потерпілий, який внаслідок аварії травмувався, претензій до Ступки не мав, пише «Суспільне».

«У мене немає ніяких питань стосовно Остапа Ступки. Всі матеріальні і моральні збитки відшкодовані в повному обсязі», – зазначив чоловік.

Як інформував ZAXID.NET, аварія сталася ввечері 4 квітня у Голосіївському районі столиці. Авто Остапа Ступки зачепило легковик, у якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий отримав травми. Винуватця аварії затримали і помістили до СІЗО. У липні розслідування обставин квітневої ДТП завершилось. Обвинувачення стосовно Остапа Ступки були скеровані до Голосіївського райсуду Києва.