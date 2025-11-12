80-річний актор О Йон Су свою провину не визнав

80-річного південнокорейського актора О Йон Су, який зіграв у серіалі «Гра в кальмара», виправдали у справі про сексуальні домагання до колеги, пише BBC. Раніше його засудили до року увʼязнення.

О Йон Су спершу засудили до восьми місяців умовного терміну, призначивши два роки випробувального терміну. Однак згодом суд змінив рішення, призначивши рік увʼязнення.

Суд у місті Сувон скасував цей вирок. Там зазначили, що з часу подій минуло багато років, тож пам’ять заявниці могла бути «спотворена», а також врахували, що актор пройшов курси з профілактики сексуального насильства.

У листопаді 2022 року колишня колега актора по театральній трупі звинуватила його у сексуальних домаганнях. За її словами, О Йон Су поцілував та обійняв її без згоди. Акторка стверджувала, що йдеться про два випадки у 2017 році, які трапились на пішохідній доріжці перед її домом.

Сам актор пояснював, що тримав жінку за руку, щоб показати шлях навколо озера. Згодом він перепросив за свою поведінку. Справу спершу закрили, однак потерпіла подала апеляцію. 3 квітня суд призначив йому рік ув'язнення.

О Йон Су отримав міжнародну популярність після серіалу «Гра в кальмара», в якому він зіграв літнього учасника О Іль Нама. За цю роль він отримав «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль другого плану.