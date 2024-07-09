Джессіка Честейн відвідала «Охматдит» під час віиту в Україну у 2022 році

Номінантка на премію «Оскара», актриса Джессіка Честейн відреагувала на обстріл росіянами дитячої лікарні «Охмадит» у Києві, який трапився 8 липня.

Честейн виклала відеоролик з лікарні, де зокрема відзначила важливість цього медичного закладу для дітей з усієї України. Зірка закликала до пожертв для допомоги постраждалим дітям та лікарні після обстрілу, спричиненого російською агресією.

У публікації вона також пригадала, як під час візиту до України у 2022 році відвідала «Охмадит».

«Я відвідувала дітей у лікарні "Охматдит" у Києві у 2022 році, і сьогодні вранці російські ракети завдали удару по тій самій лікарні, яка була заповнена дітьми, які вже перебували в критичному стані, коли сталися ці атаки»,

– написала Честейн.

Честейн зазначила, що постійно слідкує за подіями в Україні й активно підтримує український народ. У своєму зверненні Джессіка Честейн закликала усіх небайдужих людей зробити пожертви для підтримки постраждалих дітей та лікарні, аби забезпечити усім необхідним.

Також підтримала українців акторка Алісса Мілано, відома за серіалом «Усі жінки – відьми». Мілано розмістила жахливі кадри у своєму Instagram та висловила своє співчуття тим, хто постраждав від цієї атаки. Акторка також закликала своїх підписників підтримати Україну.