Рибки для одиночного утримання, як правило, відрізняються тим, що просто не можуть вжитися з кимось ще. Але їхній поганий характер переважно компенсується красою: така рибка виглядає як екзотична квітка або тропічний птах. Яких же рибок можна утримувати в одиночному акваріумі, розповідає ProfiZoo.

Ангел

Сімейство риб-ангелів дуже цікаве й різноманітне, його представники вважаються найкрасивішими акваріумними рибками. У них характерна форма тіла – плоска, висока, нагадує трикутник або овал. Забарвлення дуже яскраве – від червоних і жовтих до фіолетових і чорних відтінків. Риби виростають від 20 до 50 см і живуть близько 15 років.

Ангели поводяться агресивно до інших представників свого виду або й інших, якщо їм не вистачає простору, та при необхідності можуть вжитися з деякими різновидами риб-метеликів, хірургів, мурен, лисиць і клоунів.

Ангелам потрібно багато простору – від 400 літрів на одну особину. Вони складні в утриманні, вимагають потужного устаткування для очищення акваріума, регулярної заміни води, різноманітного укриття. Не рекомендується утримувати з жорсткими та м’якими коралами – рибка їх обгризає. Годувати слід 2-3 рази на добу м’ясом кальмарів, креветок і мідій, сухими кормами, шпинатом і водоростями.

Вуалехвіст

Вуалехвости належать до золотих рибок, живуть 5-7 років, виростають до 20 см і мають розкішні плавці, схожі на прозору вуаль. Ці плавці рано чи пізно починають відкушувати сусіди рибки, тому вуалехвостів краще утримувати на самоті. Ці рибки досить прості в догляді: їм потрібні ємність від 100 л, хороша фільтрація та прохолодна вода. Прикраси в акваріумі не повинні бути гострими.

Раціон вуалехвоста доведеться строго контролювати – у рибки немає шлунку, тому вона не розуміє, коли потрібно зупинитися. Тож годувати її потрібно два рази на добу невеликими порціями і лише спеціальними кормами для золотих рибок.

Метелик

Риби-метелики володіють оригінальними формами сплощеного тіла, яскравими кольорами (частіше чорно-жовто-білими) та витягнутим ротом. Виростають до 30 см, потребують простору для плавання (300-400 л на дорослу особину) та живих каменів. Риби-метелики харчуються живою їжею (трубочником, мотилем), замороженою артемією, м’ясом риб, мідіями, креветками та кальмарами. Сухий корм їм не до смаку.

Ці рибки агресивно захищають територію від родичів, тому їх утримують по одному або парою. У дуже просторих акваріумах уживаються з деякими різновидами риб-клоунів, ангелів, хірургів і собачок.

Півник

Сіамський півник – бійцівська рибка. Він люто відстоює своє право бути єдиним і неповторним в акваріумі, тому цих риб частіше утримують по одному або парою. При цьому вони здатні ужитися при відповідному збільшенні розмірів акваріума з пециліями, коридорасами та расборами. Півники вражають різноманітністю селекційних форм (близько 70) і красою. Їхнє витягнуте овальне тіло досягає 6-8 см, має переливчасту луску та пишні плавники.

Півники неймовірно невибагливі, можуть пристосуватися до будь-яких умов, проте найкраще їм буде в акваріумі 20-30 л на одну особину з фільтром та аерацією. Харчуються мотилем і спеціальним кормом.

Дасцил триплямистий

Дасцил, або риба-доміно, виростає до 14 см, має овальне високе тіло чорно-коричневого забарвлення з трьома великими білими плямами. Рибка веде денний спосіб життя, дуже стійка й невибаглива, легко переносить стреси. Агресивно відстоює свої «феодальні права» в боротьбі з будь-яким суперником.

Дасцилу потрібен акваріум від 100 л з великою кількістю різних укриттів та годування різними живими або замороженими кормами, спеціальними кормами для травоїдних рибок, дрібно нарубаними мідіями й креветками.

Зебрасома

Зебрасоми – яскраві рибки з сімейства хірургових. Вони виростають від 20 до 40 см, мають сплющене з боків тіло та яскраве різноманітне забарвлення. Зебрасоми відмінно адаптуються й розмножуються в неволі. Деякі різновиди зебрасом досить агресивні та територіальні, можуть атакувати собі подібних і битися з такими ж агресивними породами. Крім того, низка представників має отруйні залози, тому краще завести собі одного такого красеня або пару. Добре уживаються з креветками й молюсками.

Одна особина комфортно почувається в акваріумі від 300 л. Їм подобаються рифові притулки, живі камені з водоростями. Зебрасомі потрібна хороша фільтрація води без швидкої течії. Харчується подрібненими тваринами кормами, пластівцями для рослиноїдних риб.

Собачка

Територіальні риби-собачки не тільки цікаві, але й корисні: вони здатні контролювати розростання водоростей. В середньому не перевищують 17 см по довжині. Більшість собачок найкраще тримати поодинці або парами, оскільки вони агресивно відстоюють свої позиції. Особливо цим відрізняються собачка багатосмугаста та собачка Ексен біколор. Дорослі особини можуть атакувати інших риб, особливо морських коників і морських голок. Живуть переважно до 4 років.

Собачки добре уживаються в акваріумах від 100 л з потужними фільтрами. Поїдають плівкові та ниткоподібні водорості, а також мікроводорості. Годувати собачок слід замороженими рослинними кормами, пластівцями з добавками водорості спіруліни.

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