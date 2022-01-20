Хижі рибки – вихованці, яких зможе утримувати не кожен акваріуміст і точно не початківець. Перш ніж завести таких рибок, потрібно зважити всі «за» і «проти», ретельно вивчити потреби, поведінку та їхні умови життя, а також знайти кваліфікованого продавця, у якого можна придбати здорову рибу. ProfiZoo розповідає про хижих рибок, які чудово почуватимуть себе в акваріумі.

Удома можна тримати найрізноманітніших хижих риб, яких можна розділити на шість основних груп:

вугрі;

соми;

прісноводні скати;

аравани та панцирні щуки;

змієголові та багатопері;

тигрові риби та тетра-вампіри.

Вугрі

Вуграми називають найбільш риб – і справжніх вугрів, і тих риб, які тільки схожі на них зовні. Мурени – справжні вугрі, яких легко утримувати в домашніх умовах. Вони невибагливі, при хорошому догляді живуть довго, ще й виглядають кумедно. Але при виборі мурени потрібно враховувати, що вони можуть виростати до 4 метрів у довжину.

Електричні і колючі вугрі схожі на справжніх вугрів, але насправді не споріднені з ними. Ці риби легше переходять на заморожений корм, у них менш агресивний характер. Колючі вугрі виростають лише до 80 см в довжину, максимальна довжина електричних – 2,5 м.

Соми

До цієї великої групи належать понад 4000 видів риб, і найпоширеніші хижаки серед них – плоскоголові соми (Pimelodidae) та сомоподібні косаткові риби (Bagridae). Їхні характерні загальні риси – великі вуса на голові. Головна перевага – простий перехід на гранульований корм.

Більшість хижих сомів веде придонний спосіб життя, активність проявляє тільки в нічний час. Найпопулярніші дрібні соми для домашнього утримання – ангельські та смугасті. Із середніх видів (понад 120 см в довжину, для ставків або громадських акваріумів) найчастіше вибирають червонохвостих сомів, тигрових лопатоносів, сомів Гунча.

Прісноводні скати

Прісноводні скати родом з Південної Америки. Це незвичайні й дуже красиві рибки, але заводити їх рекомендується тільки досвідченим акваріумістам. Майже всі риби цієї групи дуже великі – до 60 см в діаметрі в дорослому віці.

Більшість часу прісноводні скати проводять на дні акваріума. Вони вміють закопуватися в ґрунт, якщо відчувають небезпеку. Очі на їхньому плоскому тілі виступають вгору, а зябра розташовані відразу за ними, тому скати можуть ховатися в піску дуже довго.

На кінчику хвоста у прісноводних скатів є отруйний шип. Він потрібен для захисту – якщо у риби не виходить сховатися, вона атакує агресора або те, що вважає небезпекою. Згодом скати скидають шипи, які потрібно акуратно видаляти з акваріумного субстрату.

Аравани та панцирні щуки

Ці риби живуть на Землі вже мільйони років. Вони виглядають незвично і цікаво, тому утримуються в домашніх і приватних акваріумах по всьому світу. Риби живуть ближче до поверхні води й більшу частину дня присвячують полюванню. Панцирні щуки люблять чекати здобич у засідці, натомість аравани поводяться набагато активніше. Вони постійно в русі, люблять вистрибувати з води, щоб ловити птахів, рептилій, земноводних і навіть дрібних ссавців.

Представники обох груп виростають до значних розмірів: аравани – до 120 см, панцирні щуки – до 90-240 см. Особливість всіх риб – великий рот, який дозволяє захоплювати дуже великі шматки корму.

Змієголові та багатопері

Ці групи об’єднує подовжена форма тіла, здатність дихати атмосферним повітрям і непростий характер. Ці агресивні риби чіпляються за здобич і ніколи її не відпускають – вирватися з їхньої пащі заважають гострі зуби, повернуті всередину пащі. Годувати таких вихованців можна замороженим кормом, але тільки великими шматками. Уживаються вони тільки з іншими великими рибками – сусіди повинні досягати в довжину хоча б половини їх розміру, а риби цієї групи в дорослому віці можуть виростати до 100 см.

У всіх змієголових і багатоперих є примітивні легені – риби користуються ними, коли у воді не вистачає кисню. Довге потужне тіло робить їх справжніми майстрами втечі, тому для них потрібно купити акваріум з щільно прилеглою кришкою.

Тигрові риби та тетра-вампіри

Наукові назви цих двох груп хижаків пов’язані із собаками (Hydrocynus – водяний собака, і Hydrolycus – водяний вовк). Вважається, що такі назви риби отримали через свої зуби: у тетра-вампірів вони настільки довгі та гострі, що в процесі еволюції в черепі з’явилися спеціальні виїмки для них.

Рибки цих груп виростають до 100 см у довжину, їх рекомендується тримати тільки дуже досвідченим акваріумістам. Тигрових риб і тетра-вампірів дуже складно привчити їсти заморожений корм. Якщо їжі буде недостатньо, вихованці почнуть поїдати своїх сусідів по акваріуму.

Який акваріум обрати для хижої риби

Хижі види бувають різних розмірів – від 15 см до 4 м. Деякі з них можуть жити тільки у великих громадських акваріумах або приватних ставках, але є рибки, яким буде комфортно й затишно в домашньому резервуарі. Мінімальний розмір акваріума для хижої рибки – 120х45х45 см з об’ємом близько 250 л. Для багатьох хижих риб він може стати першою, але не постійною домівкою – наприклад, дорослій аравані потрібен резервуар об’ємом 600 л.

Акваріуми хижих риб потрібно краще фільтрувати, оскільки вони харчуються білковою їжею, яка швидше й сильніше забруднює воду. Фахівці рекомендують вибирати фільтри удвічі потужніші, ніж для акваріумів з прісноводними рибами. Наприклад, на акваріум об’ємом 400 л потрібні фільтри, розраховані на акваріум 800 л.

Більшість хижаків активні в сутінки та у нічний час. Вони люблять ховатися в гротах, печерах, тому в акваріумі їм теж потрібно створювати відповідні укриття. Активним рибам (наприклад, тигровим) потрібно більше простору для плавання – вони не оцінять густу рослинність. У скатів та інших придонних риб водорості краще розміщувати на стінках акваріума, щоб вони не займали багато місця й не заважали плавати. Густа рослинність сподобається вуграм та змієголовим.