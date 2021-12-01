Початківцю-акваріумісту краще придбати акваріум з повним комплектом вбудованого обладнання

Різноманітність форм і розмірів акваріумів приємно тішить, проте водночас часом збиває з пантелику новачків. Акваріумісти-початківці зазвичай купують акваріуми невеликих об’ємів, помилково припускаючи, що за ними легше доглядати. Однак у маленькому акваріумі важче підтримувати правильний хімічний склад води й температуру, крім того, він швидше забруднюється відходами життєдіяльності риб, тож прибирати треба буде частіше. Як обрати правильний акваріум, розповідає блог Zootovary.

Перед купівлею акваріума потрібно вирішити, де знайти в будинку місце, щоб він гармонійно вписався в інтер’єр, визначитися з видами акваріумних риб та рослин і їх кількістю. Від цього буде залежати розмір і форма акваріума.

Водночас слід враховувати:

розміри акваріума і відстань від нього до інших предметів, особливо до вікна, нагрівальних приладів, побутової техніки (вона має бути досить великою);

досить велику вагу акваріума, який не бажано ставити на кволі столики і шафи; найкраще придбати спеціальну тумбочку під акваріум, на яку б він спирався всією площиною дна.

Акваріуми переважно виготовляють із двох видів скла – силікатного (як віконне скло) і акрилового (відомого також під назвою плексиглас). Силікатне скло тверде, важче від акрилового майже удвічі, крихке, може тріскатися, проте дряпається важко, має погані теплоізоляційні властивості, через що витрати на обігрів та охолодження акваріума, натомість дешевше коштує за акрилове. Плексиглас – досить легкий, міцний, пластичний і може набувати різної форми, має хорошу теплоізоляцію, проте коштує дорожче.

Початківцю-акваріумісту краще придбати акваріум з повним комплектом вбудованого обладнання (освітленням і фільтром). Це значно заощадить час, а в деяких випадках і гроші, убезпечуючи від вибору неправильного обладнання.

Як вибрати акваріум у зоомагазині:

заздалегідь вивчіть, який виробник найкращий відповідно до ваших фінансових можливостей, проконсультуйтеся з фахівцем або почитайте відгуки в інтернеті;

уважно огляньте акваріум – якість скла, його цілісність, якість швів на стику каркаса і скла, а також якість склейки скла і міцність конструкції;

якщо в акваріумі вбудовано обладнання, наприклад, освітлення в кришці, перевірте працездатність і якість кріплення;

запах з акваріума не має бути різким або хімічним;

попросіть у продавця гарантію на акваріум на випадок, якщо вдома під час набору води він протече.

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