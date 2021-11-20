Равлики невибагливі в їжі – вегетаріанське харчування повністю задовольнить всі їхні потреби

Гігантські африканські равлики ахатини стають все більш популярними домашніми улюбленцями. Вони не вимагають особливо делікатного догляду чи екзотичного харчування, крім того, їхній слиз – гіпоалергенний.

Проте все ж утримання равликів передбачає виконання певних правил, порушення яких може призвести до поганого самопочуття молюсків і зниження їх активного способу життя. Блог Zootovary розповідає, яке житло, підстилка, температурний режим, рівень вологості та харчування потрібні цим екзотичним домашнім вихованцям.

Житло

Помешканням для равликів може бути тераріум, акваріум або звичайний харчовий контейнер з прозорими стінками. Кришка житла повинна мати безліч невеликих отворів для вентиляції і герметично закриватися: равлики дуже рухливі і можуть втекти. Контейнер має бути просторим – по 3-5 л на одного равлика. І врахуйте, що дорослий молюск виростає в довжину до 30-40 см.

Важливим в утриманні равликів є вибір підстилки. Фахівці рекомендують купувати землю, призначену для вирощування бегоній – в ній міститься велика кількість мікроелементів, корисних для ахатин. Равлики в денну пору доби зариваються в землю, тому товщина підстилки має бути більшою 5 см. Також дно контейнера можна вистилати наповнювачем для тераріуму з кокосової стружки, який можна придбати в зоомагазині. Ахатини обожнюють також пісок і шкаралупу від волоського горіха – таку суміш можна посипати на поверхню ґрунту.

Равлики не байдужі до водних процедур, тому в тераріумі варто встановити ванночку з водою кімнатної температури та регулярно її міняти. Якщо вилупляться маленькі равлики, води у ванні має бути небагато, щоб малята не втопилися.

Прикрасити житло ахатин можна невеликими зеленими насадженнями, декоративною лавкою, статуетками. Головне, щоб усі матеріали були екологічними й безпечними. Рослини також стануть додатковим джерелом кисню і урізноманітнять раціон молюсків. Оптимальним варіантом для равликів є плющ і папороть.

Особливості догляду

Чистити тераріум бажано не рідше ніж раз на місяць. При цьому субстрат замінюється повністю, а сама ємність миється з використанням неагресивних миючих засобів.

Температура в тераріумі має бути в межах +20-28°С. Взимку для забезпечення температурного режиму використовують лампи нагрівання, призначені для тераріумів з рептиліями. У жодному разі не можна ставити тераріум на батарею або біля обігрівача: різка зміна температури може згубно позначитися на здоров’ї равликів.

Вологість у тераріумі не менш важлива. Ґрунт має бути вологим і не повинен пересихати, тому його і стінки ємності обприскують водою 1-2 рази на день за допомогою пульверизатора. Визначити ступінь вологості можна по поведінці равликів: якщо вони сидять на стінках і намагаються якомога вище забратися – це означає, що вологість занадто велика. При низькій вологості ахатини зариваються у ґрунт навіть увечері і закупорюються кришечками.

Харчування

Равлики невибагливі в їжі – вегетаріанське харчування повністю задовольнить всі їхні потреби. Молоді молюски віддають перевагу живим рослинам, тоді як дорослі й старі особини люблять залишки, що гниють. Листя салату, огіркові часточки та яблучні чипси – улюблена їжа равликів. Також можна додавати в раціон шпинат, моркву, капустяне листя, кабачки, ягоди та фрукти. Ахатини люблять м’які плоди, проте з цим треба бути обережними, якщо в тераріумі мешкають маленькі равлики: вони можуть заритися в плід, наприклад, у банан, і задихнутися.

Важлива складова раціону равликів – мінеральні добавки. Для того, щоб панцир був досить міцним, до раціону додається крейда, яєчна шкаралупа, черепашник, гаммарус. Зрідка улюбленців можна годувати кальцієвими кашами, що є сумішшю злаків і мінералів. Категорично заборонено годувати ахатин спиртним, солоним, гострим, копченим й солодким.

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