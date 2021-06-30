Підозрюваний у шпигунстві росіянин Владислав Черкасов

Влада Албанії підозрює у шпигунстві двох громадян Росії, які перебували в країні під час міжнародних військових навчань Defender Europe 21. Про це повідомляє Euronews.

Прокуратура Тирани відкрила справи за підозрою у незаконному зборі та передачі інформації проти росіян Георгія Буданова та Владислава Черкасова.

Як зазначається, Буданов приїхав до Албанії 1 березня 2021 року. Він представився бізнесменом, який зацікавлений в інвестиціях у місто Вльора. Проте в албанських правоохоронців виникли підозри щодо мети його перебування під час проведення в Албанії навчань. 10 травня росіянин був депортований прикордонною поліцією.

Другий росіянин, Черкасов, в'їхав до Албанії 12 травня. За інформацією ЗМІ, він заявив, що його пунктом призначення є місто Дуррес, де у той час проводилися навчання. Цей факт викликав сумніви щодо справжньої мети прибуття росіянина до Албанії. Під час перевірки речей Черкасова було виявлено дрон, який йому не дозволили ввезти. Як зазначається, протягом трьох днів перебування в Албанії (в Тирані та Дурресі) росіянин був під постійним наглядом.

До слова, Албанія була однією з 16 країн, де проходили багатонаціональні військові навчання Defender Europe 21. Навчання на кількох локаціях в Албанії тривали з 1 травня по 14 червня.