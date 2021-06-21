Федеральна прокуратура Німеччини в п'ятницю, 18 червня, затримала громадянина Росії за підозрою в роботі на російські спецслужби. Повідомлення про це німецькі правоохоронці опублікували в понеділок, 21 червня.

За інформацією федеральної прокуратури, підозрюваний Ільнур Н. До арешту працював науковим співробітником в одному з німецьких університетів на науково-технічній кафедрі. З жовтня 2020 року по червень 2021 року чоловік мінімум тричі зустрічався зі співробітником російської розвідки. За даними німецьких правоохоронців, як мінімум двічі під час цих зустрічей він передавав інформацію з університету, отримуючи в обмін гроші готівкою.

У помешканні та за місцем роботи затриманого провели обшуки. В суботу, 19 червня, суд його арештував. Однак у повідомленні прокуратури не вказано, на який саме термін.