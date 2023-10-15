Під час церемоній підняття прапора Алієв був одягнений у військову форму

У неділю, 15 жовтня, президент Азербайджану Ільхам Алієв підняв прапор країни у головному місті Нагірного Карабаху Ханкенді (Степанакерт). Про це повідомили у прес-службі президента Азербайджану у неділю, 15 жовтня.

Зазначається, що він також виступив із промовою.

Окрім столиці, Алієв підняв прапори Азербайджану на території Сарсангського водосховища, у містах Агдере та Ходжали та в селищі Аскеран. Усі вони донедавна були під контролем «НКР».

Нагадаємо, що 19 вересня в Міністерстві оборони Азербайджану оголосили про початок «антитерористичних заходів» у Нагірному Карабасі для «відновлення конституційного ладу». 20 вересня невизнаний Нагірний Карабах капітулював і ухвалив рішення про припинення вогню.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна за добу «виконала всі завдання антитерористичної операції» і «відновила суверенітет». За його словами, Азербайджан визнає територіальну цілісність Вірменії і не має наміру продовжувати військові дії на її території.

Невизнаний Нагірний Карабах припинить своє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав так званий глава регіону Самвел Шахраманян.

Зазначимо, що більшість жителів Нагірного Карабаху — етнічні вірмени. Регіон, який за часів Радянського Союзу входив як автономія до складу Азербайджанської РСР, 1988 року оголосив про вихід із неї та входження до складу Вірменської РСР. Згодом місцевий парламент заявив про незалежність Нагірно-Карабаської республіки.