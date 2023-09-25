Прогулюючись вулицями Кавказу, часто можна побачити візуалізації обрисів території держав, які відхиляються від їхніх реальних кордонів. У кожній з країн регіону існує старанно виплекане переконання в історичній несправедливості, яке проявляється в усіченості сучасної території в порівнянні з декларованим культурним доменом відповідної нації. І це в термінах кавказького націоналізму, який все ще часто застрягає в рамках, де нація розглядається як вічна спільнота, збігається з тим, як уявляються масштаби національних держав. Враховуючи історичні обставини, цей омріяний курс, очевидно, має ґрунтуватися на позбавленні сусідів їхніх власних територій.

В Азербайджані винні етикетки, магніти, сувеніри і навіть дитячі книжки та емблеми, розміщені в публічних місцях, візуалізують територію країни, яка охоплює простір східної Вірменії (провінції Тавуш, Вайоц-Дзор, Сюнік і Гегаркунік), а подекуди – і всю її територію. У державі, де політичний дискурс монополізований владою, такі присвоєння є зручним способом творення символічної політики. Відповідно до поточних потреб вони активізуються або тимчасово виключаються з наративу. Деякі тези, наголошуючи на необхідності механізмів посттранзитної справедливості, є постійною частиною державного порядку денного.

Роками так трактувалося питання Нагірного Карабаху. Реінтеграція сепаратистської території до складу Азербайджану була основною темою дискусій про територіальну цілісність протягом усього президентства Гейдара Алієва і домінувала в перший період правління його сина Ільхама. Можливо, з кінця Другої карабаської війни, і, безумовно, з кінця 2022 року азербайджанська влада вважала питання Нагірного Карабаху закритим, що стало ще більш очевидним після 20 вересня 2023 року. Наратив простий: немає блокади Лачинського коридору, немає гуманітарної кризи, спричиненої нею, немає арештів карабаських вірмен за сумнівними звинуваченнями. Є простір для інвестицій і необхідність реінтеграції територій, які перебувають під вірменською окупацією протягом 30 років. Існує також потреба усунути сепаратистську, терористичну владу, яка привласнила територію, що споконвіку належала Азербайджану.

Сучасна державна ідентичність в Азербайджані ґрунтується на мілітаризації суспільства, ревізіоністському націоналізмі та нормалізації насильства. Це видно зі заяв президента Алієва. Наприклад, у нещодавньому інтерв'ю Euronews азербайджанський лідер вжив фразу про те, що перемога у війні була метою його життя, і він її досяг. У цій ситуації авторитарна влада значною мірою санкціонує і легітимізує свою наполегливість через постійні посилання на образ ворога. Цей ворог визначений однозначно: це вірмени, і, універсалізуючи, – вірменська держава. Антивірменський ресентимент також є постійним елементом азербайджанської владної комунікації, будучи не лише політичною інструменталізацією, а й важливим компонентом пострадянської ідентичності.

Наприкінці 2020-го – на початку 2021 року на короткий час здавалося, що дискурс національної травми, колективної кривди та історичної несправедливості, який накопичувався роками, нарешті знайшов своє втілення і вихід у тріумфалізмі, пов'язаному з перемогою у другій карабаській війні. Однак незабаром з боку азербайджанської влади почався тиск з метою реалізації проєкту будівництва так званого Зангезурського коридору, що з'єднує західну частину Азербайджану з Нахічеванню через південну вірменську провінцію Сюнік. Вторгнення Росії в Україну і подальше ослаблення Росії в регіоні дозволило Алієву реалізувати більш агресивний наратив і політику. Це призвело до напруженості на кордоні з Іраном, ескалації в Карабаху у вересні 2022 року і, нарешті, до блокади гірського анклаву, запровадженої в грудні минулого року і посиленої в червні.

Наступ ідентичності

За таких обставин важко уявити, що реальний порядок денний Азербайджану полягає в тому, щоб продовжувати компромісний мирний процес з Вірменією і карабаськими вірменами, щоб шукати модель постійної стабільності в регіоні за умови взаємної поваги до територій. Бо яку мету в такому разі переслідує весь наратив про Західний Азербайджан? (Зауважте, ця політична ідея повністю відокремлена від провінції Західний Азербайджан на північному заході Ірану, хоча в іредентистській ідеї «Великого Азербайджану» вона також мала б стати частиною «історичних азербайджанських земель»).

Цей наратив для азербайджанської аудиторії передбачає, що вірмени є окупантами не тільки в Нагірному Карабасі, але й у самій Вірменії. У його світлі Вірменська РСР є штучним утворенням, сформованим на руїнах царських Єреванської та Єлизаветградської губерній, які насправді є частиною культурного домену Азербайджану. Отже, вся імперська, а потім радянська і вірменська політика базувалася на дискримінації мусульман/азербайджанців, що, зрештою, призвело до того, що Вірменія є фактично гомогенною державою без національних меншин. Це, звичайно, ще одна несправедливість, від якої страждають азербайджанці і яку не можна залишити просто так, як є. Тому наступною місією президента Алієва стає виправлення історичних кривд.

Не можна сказати, що цей дискурс ретельно приховується від західної аудиторії, навпаки, ключові особи, які визначають і продукують бажані наративи, регулярно наголошують на відповідному меседжі. Однак його форма сконструйована набагато тонше, ніж у пропагандистських матеріалах, спрямованих на внутрішню аудиторію і створених для підтримки політики залякування ворога. У контенті також робляться акценти на відмінних аспектах, спрямованих на чутливі для Заходу цінності. У цьому випадку йдеться про універсальні права людини, зокрема права біженців, і справедливість перехідного періоду, що належить кожному скривдженому (індивідуально і колективно) внаслідок дії авторитарної політичної системи (в даному випадку радянської). Ці поняття, очевидні для західних громадян, стають порожніми, коли їх інтерпретують у просторі постімперської периферії. Адже йдеться не про справжню справедливість після періоду репресій, а про самовіктимізацію, яка має слугувати певним інтересам. Звісно, обидві версії ґрунтуються на вмілому маніпулюванні історичними наративами, демографічною статистикою в рамках інструменталізації пам'яті та технологізації дискурсу. Звідки ж тоді взялася ідея Західного Азербайджану і як вона проявляється?

Імперська машина історії

Території нинішніх Республік Вірменія та Азербайджан нещасливо розташовані на перетині інтересів імперій, постійно становлячи простір конфлікту. Починаючи з парфянських і сасанідських сутичок з римлянами, через візантійські війни з арабами, а потім турецькими племенами, і, нарешті, персько-османські та російсько-перські і російсько-турецькі війни. Історія, яка перекотилася через Вірменське нагір'я та Малий Кавказ, призвела до неодноразових демографічних змін, які часто впроваджувалися як політика стабілізації чутливих прикордонних територій або для впливу на модернізацію в місцях переселення. Так було у випадку з депортацією шаха Аббаса I на початку XVII століття, коли сотні тисяч вірмен, а також грузинів і черкесів були переселені з Кавказу до центрального Ірану.

Втечі і переміщення населення в першій половині XIX століття, після окупації Російською імперією так званого Південного Кавказу, мали схожі наслідки. Тисячі мусульман-шиїтів вирушили на південь, на території, які все ще контролювалися Персією, тоді як християни, переважно вірмени, мігрували в іншому напрямку. Адміністративний устрій також змінювався. За перських часів на Кавказі існувало більше десятка ханств, князівств і провінцій під юрисдикцією місцевих, зазвичай шиїтських, еліт. Після Гюлістанського та Туркменчайського договорів, які легалізували російську анексію Південного Кавказу, у першій половині XIX століття була створена система губерній, областей та округів. Території сучасних Вірменії та Азербайджану були включені до Єреванської (з Нахічеванню), Єлизаветпольської (з Карабахом) та Бакинської губерній, а також до Закатальського округу (створеного пізніше).

У 1921–1923 роках Кавказьке бюро, головний орган більшовицької влади, відповідальний за радянізацію регіону, ухвалило низку рішень щодо форми сучасних кордонів Південного Кавказу. Цей процес відбувався після періоду інтенсивного конфлікту за спірні території в регіоні. Азербайджанці та вірмени претендували на Нахічевань, Нагірний Карабах і Зангезур (Сюніку і Вайоц-Дзор). Було вирішено, що Нагірний Карабах стане автономною областю у складі Азербайджанської РСР, Нахічевань – автономною республікою в її складі, а Сюнік і Вайоц-Дзор будуть безпосередньо включені до складу Вірменської РСР. Ця зміна докорінно відрізнялася від форми адміністративних кордонів у Російській імперії.

Всупереч офіційним деклараціям, соціалістична імперія так і не впоралася з вирішенням національного питання. Більше того, модернізаційні технології влади – репресії та переселення, особливо впроваджені за часів сталінізму, – сьогодні стали елементом конфліктів пам'яті та різних інтерпретацій історії. Під час і після Другої світової війни була організована депортація дашнаків (імовірних членів нелегальної вірменської партії «Дашнакцутюн») до Середньої Азії, яка, окрім ознак політично вмотивованого переселення, мала також етнічний підтекст. У 1947–1950 роках азербайджанці також були переселені з Вірменської РСР до Азербайджану. Офіційно причиною була потреба заселення нових степових районів Куранської рівнини, які на той час тільки-но почали зрошуватися.

Розпад СРСР спричинив подальші демографічні зміни. З 1988 року тривали взаємні переслідування, в результаті чого майже всі азербайджанці покинули Вірменію, а вірмени – Азербайджан. За оцінками, пів мільйона людей були змушені покинути свої місця проживання в той час. Незалежні республіки також стали свідками вільного розвитку неприйнятних до цього часу ірредентистських і націоналістичних наративів.

Азербайджанство, Західний Азербайджан, весь Азербайджан

На початку існування незалежного Азербайджану головною наративною ниткою, яка слугувала для консолідації ідентичності, було азербайджанство, що розумілося як належність до нації в межах кордонів республіки. Ця концепція, сконструйована Гейдаром Алієвим, була покликана мінімізувати шкідливі концепції «розширеного Азербайджану», які просував Абульфаз Ельчибей, перший президент незалежної республіки. Водночас позиціонування себе як жертви вірменського націоналізму було важливим у контексті Нагірного Карабаху.

Ситуація змінилася наприкінці першого десятиліття XXI століття і набрала обертів, особливо з консолідацією влади Ільхама Алієва після 2013 року. Концепція врегулювання питання територіальної цілісності поступово почала доповнюватися новими наративними елементами. Ірредентистська ідея, однак, ґрунтується не на возз'єднанні з іранськими азербайджанцями, як за часів Ельчибея, а на Республіці Вірменія. В азербайджанській політичній (але також і академічній) мові з'явилися Єреван і Єреванська Республіка, Зангезур і Гьойча (озеро Севан). Ільхам Алієв часто підкреслював, що ці землі є історично азербайджанськими. Початкова тактика, ймовірно, була відповіддю на вірменський іредентизм у Нагірному Карабасі, а питання біженців з Радянської Вірменії інтенсивно експлуатувалося в наративах, створених для західної аудиторії. Водночас це було розмінною монетою на переговорах з Вірменією – відмова від претензій на Зангезур в обмін на відмову від претензій на Карабах. З часом до цього питання додалися інші аспекти. По-перше, цей наратив вписується в ширший контекст мілітаристського націоналізму, який є ідеологічною надбудовою азербайджанського нафтоавторитаризму. Популістський, націоналістичний наратив дозволяє підтримувати ідентичність, засновану на антагонізмі щодо вірмен.

Наприкінці Другої карабаської війни здавалося, що цей інструменталізований наратив буде маргіналізовано. Парадоксально, але сталося навпаки, і, серед іншого, труднощі з імплементацією положень про припинення вогню від 9 листопада 2020 року призвели до інтенсифікації експлуатації питання Західного Азербайджану. Алієв неодноразово погрожував, що якщо мирні заходи не призведуть до відкриття так званого Зангезурського коридору, то може бути застосована сила. У липні 2021 року було створено Східно-Зангезурський економічний регіон, і Алієв заявив, що якщо є Східний Зангезур, то є і Західний Зангезур, і азербайджанці повинні повернутися – і повернуться – на свої споконвічні землі.

Ескалація конфлікту у вересні 2022 року, яка мала безпрецедентний характер (Азербайджан напав на територію Республіки Вірменія, а не Нагірного Карабаху), можливо, була реалізацією цієї ідеї. Атаковані провінції Гегаркунік (навколо озера Севан), Вайоц-Дзор і Сюнік в Азербайджані називали «Західним Зангезуром», а деякі з найбільш палких прихильників іредентистських ідей закликали до створення на потенційно окупованих територіях сепаратистської Гейча-Зангезурської республіки. У грудні 2022 року, майже одночасно з початком блокади, було урочисто відкрито програму «Велике повернення», яка мала б сприяти азербайджанському заселенню відвойованих територій. Навіть там, де вірмени завжди становили явну більшість, як, наприклад, у Гадруті. Дивно, але все це переплітається з неодноразовими повтореннями зобов'язання визнати територіальну цілісність Вірменії в межах кордонів Вірменської РСР. Конфлікт лежить в основі легітимності та стабільності азербайджанського режиму. Після Другої карабаської війни він був переосмислений, оскільки реінтеграція Нагірного Карабаху тепер стала внутрішнім питанням. 24-годинний бліцкриг 19 і 20 вересня 2023 року лише підтвердив цей стан речей. Антагонізм щодо вірмен має бути перенесений на міждержавний рівень.

З огляду на заяви покровителя Азербайджану – Туреччини – та складну роль Ірану і Росії на Південному Кавказі, важко вважати описані наративи реальними політичними планами. Однак посіяне одного разу насіння націоналістичного іредентизму, реваншизму та етнічної ненависті дуже важко виполоти. Тож потенційно, намагаючись в такий спосіб посилити владу і контроль, Алієв вішає над своєю головою дамоклів меч. З іншого боку, вірячи в раціональність рішень Алієва, стриманість дій Алієва та азербайджанського режиму, варто пам'ятати, що наразі понад 120 тисяч вірмен живуть у Нагірному Карабасі в блокаді, яка повільно перетворюється з гуманітарної кризи на злочин проти людяності, скоєний на очах у всього світу. Тож ніщо не може бути повністю виключеним.

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

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Оригінальна назва статті: Zwycięstwo w Górskim Karabachu nie kończy sporów