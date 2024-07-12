Карлос Алькарас вдруге поспіль вийшов у фінал Вімблдону

У першому півфіналі Вімблдону чоловічого одиночного розряду іспанець Карлос Алькарас (АТР № 3) у надважкому матчі здолав росіянина під нейтральним прапором Даніїла Медведєва (АТР № 5).

Вімблдон, 1/2 фіналу

Даніїл Медведєв (Росія) – Карлос Алькарас (Іспанія) – 7:6, 3:6, 4:6, 4:6

Поєдинок тривав 2 години 55 хвилин. Це була вже сьома зустріч суперників – іспанець виграв п’ятий очний поєдинок.

Цікаво, що за рахунку 5:3 у першому сеті суддя зафіксувала подвійний відскок. Після цього Медведєв двічі сказав їй англійською: «Fuck you, fuck you». Суддя на вишці після спілкування з супервайзерами ухвалила рішення не дискваліфікувати Медведєва, а видати йому попередження за неспортивну поведінку.

After being called out by the umpire for a double bounce (though it was actually one) on the breakpoint, Medvedev didn't hold back his words.

As seen in the gif, Medvedev receives a code violation after arguing with the umpire. #TennisDrama #Medvedev #wimbeldon pic.twitter.com/jQMATEehXs — Eugene Krasicki (@efkrasicki) July 12, 2024

Алькарас вдруге поспіль пробився до фіналу Вімблдону – рік тому він виграв титул, у вирішальному матчі здолавши Новака Джоковича.

Другий фіналіст Вімблдону-2024 визначиться у матчі Лоренцо Музетті (Італія, АТР № 25) – Новак Джокович (Сербія, АТР № 2).

Нагадаємо, Алькарас – колишня перша ракетка світу та наймолодший лідер світового рейтингу в історії серед чоловіків. Переможець трьох турнірів Великого шлема в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США-2022, Вімблдон-2023 та Відкритий чемпіонат Франції-2024), переможець 14 турнірів ATP у одиночному розряді.