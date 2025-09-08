Карлос Алькарас вдесяте здолав італійця

У неділю, 7 вересня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату США серед чоловіків в одиночному розряді. У вирішальній дуелі зійшлись італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас. Це було 15-те очне протистояння суперників на рівні Туру – Карлос вдесяте переміг Янніка.

US Open-2025, чоловіки, фінал

Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Карлос Алькарас (Іспанія, АТР № 2) – 3:1 (2:6, 6:3, 1:6, 4:6)

Алькарас і Сіннер провели третю особисту зустріч у 2025 році у фіналах Великого шлема. На Ролан Гаррос чемпіоном став Карлос, а на Вімблдоні – Яннік. Поєдинок тривав 2 години і 45 хвилин і завершився тріумфом іспанця. У всіх чотирьох партіях поєдинку перевага одного з тенісистів була відчутною зі старту сету. Тричі сильнішим виявлявся Алькарас.

Іспанець за гру 10 разів подавав навиліт, обійшовся без подвійних помилок та зробив 5 брейків. У доробку його суперника 2 ейси, 4 помилки на подачі та 1 брейк.

Для 22-річного Алькараса трофей Відкритого чемпіонату США став шостим на турнірах Великого шлема (US Оpen 2022, 2025; Ролан Гаррос 2024, 2025; Вімблдон 2023, 2024). Окрім того, Карлос став другим наймолодшим володарем шести титулів Grand Slam у Відкритій ері, а також четвертим гравцем в історії, який має більше одного титулу мейджорів на усіх трьох типах покриття.

До слова, вперше за два роки (з вересня 2023-го) Алькарас повернувся на вершину чоловічого рейтингу.

Цікаво, що на фінал турніру вперше за 10 років завітав президент США Дональд Трамп. Також за поєдинком з трибун стежили безліч зірок, серед яких Хосеп Гвардіола, Стефф Каррі, Стінг, Денні ДеВіто, Девід Духовни та багато інших.