Компанія Amazon близька до придбання DB Best Technologies, яку в Кремнієвій долині заснували українські підприємці. Про це повідомляє Liga.Tech.

Над угодою працюватиме дочірня компанія Amazon AWS, що належить Джеффу Безосу. За попередніми даними, угода знаходиться у процесі підписання, проте ще не завершена, і жодні суми наразі не розголошуються.

DB Best Technologies заснували уродженці Харкова Дмитро та Ірина Баліни у 2002 році в Кремнієвій долині.

Офіс в Україні у компанії з'явився у 2004 році. У компанії працює 500 осіб – в Україні, США, Великій Британії, Ізраїлі та Польщі.

DB Best займається розробкою додатків, рішеннями для управління даних та міграції баз даних між такими платформами, як Oracle, SAP, Amazon, Microsoft.

На початку 2000-х компанія створила фреймворк для міграції даних та в 2005-му продала його Microsoft, який взяв його за основу в розробці SQL Server Migration Assistant (SSMA).

За оцінками аналітиків Dun & Bradstreet виручка з офісу DB Best Technologies в США складає 17 млн доларів на рік. Після завершення угоди частині української команди запропонують переїхати до Гданську.

Там у Amazon знаходиться великий центр розробки, в тому числі для AWS. Зараз компанія розширює присутність в Польщі.