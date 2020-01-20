Amazon розробляє нову технологію фінансових розрахунків відбитком долоні

Компанія Amazon активно працює над технологією, що дозволить розраховуватися в магазинах долонею замість картки чи готівки. Про це 19 січня повідомляє The Wall Street Journal.

Нещодавно Amazon подала патентну заявку на «безконтактну біометричну ідентифікаційну систему, яка включає в себе ручний сканер, який генерує зображення долоні користувача».

Розробники пропонують торговим мережам розміщувати спеціальні термінали, які, у свою чергу, будуть пов'язувати відбиток долоні людини з її банківським рахунком. Попередньо для цього потрібно буде просканувати долоню, щоб пристрій запам'ятав її текстуру, а отримана інформація, а також історія покупок користувачів буде зберігатися у хмарних сховищах Amazon.

Зараз компанія планує розмістити такі термінали у місцях, де завжди є великий потік людей – у кав'ярнях, фастфудах тощо. За інформацією The Wall Street Journal, технологією зацікавилися такі компанії, як Visa, MastercardJPMorgan Chase, Wells Fargo та Synchrony Financial.

До слова, подібна система вже давно працює в японських банках. Свого часу, після землетрусу у Японії в 2011 році вона стала в нагоді клієнтам, які втратили свої особисті речі разом з банківськими картами – завдяки цій технології, люди безперешкодно змогли знімати готівку з банкоматів.

Amazon — один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет. У 2018 році бренд Amazon.com став найдорожчим у світі і оцінювався у 150 млрд дол. У 2019 році компанія стала найдорожчою у світі, обійшовши Microsoft.