Тимур з батьками після лікування у Львові

У центрі дитячої медицини (лікарня «Охматдит») американсько-українська команда лікарів прооперувала 16-річного Тимура з Харкова зі складним синдромом Штурге-Вебера. Це рідкісне вроджене захворювання, яке характеризується судинними мальформаціями шкіри (так званою «винною плямою» на обличчі), ураженням судин головного мозку та очей і може супроводжуватися неврологічними та офтальмологічними порушеннями, кажуть у лікарні.

Тимур народився з «винною плямою» - двобічною капілярною мальформацією на обличчі, слизових ротової та носової порожнини і як наслідок вираженою гіпертрофією нижньої губи, через що було складно говорити, їсти та навіть повністю зімкнути губи.

У хлопця були й інші супутні характерні захворювання, такі як лептоменінгеальна ангіома, вроджена глаукома обох очей, епілепсія, гіпертензійний синдром, S-подібний сколіоз та інші. Найбільшою мрією підлітка була операція, яка допомогла б йому почуватися комфортніше та впевненіше.

Тимур з сім’єю живе у Харкові, де зараз через війну доступ до вузькопрофільних фахівців, за словами мами, значно обмежений. Тож коли вони дізналися, що хірурги США працюватимуть у Львові, відразу записалися на консультацію. ⠀

До операційної команди, яка оперувала підлітка, увійшли дитяча та судинна хірургиня Юлія Хомин, пластично-реконструктивні хірурги зі США Джеймс Суен та Девід Лоу,(David Low), анестезіологині Віра Приймакова, Софія Кохман, операційні медсестри Тетяна Захарченко, Іванна Крет.

Під час першої операції українсько-американська команда хірургів усунула більшу частину дефекту губи. Згодом було проведено ще одне втручання для досягнення кращого функціонально-естетичного результату.

За словами Юлії Хомин, Тимур повинен постійно спостерігатися в тих чи інших спеціалістів. А після хірургічного лікування у Львові хлопець робить впевнений крок до мрії – він може вільно посміхатися та жити без фізичного дискомфорту.