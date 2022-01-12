Американські радники почали роботу в Міністерстві оборони України
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Американські радники працюватимуть в Міноборони України на постійній основі
В Міністерстві оборони України з вівторка, 11 січня, розпочали працювати двоє радників зі США – Кріс Різзо і Тодд Браун. Вони працюватимуть на постійній основі в директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони.
Як повідомила прес-служба директорату, до основних обов’язків радників належить надання консультативно-дорадчої допомоги в процесі виконання заходів оборонної реформи з питань:
- політики у сфері оборони;
- урядування у сфері оборони;
- євроатлантичної інтеграції.
Нагадаємо, раніше США таємно виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги. ЗМІ повідомляють, що цей пакет допомоги передбачає надання радарів та морського обладнання.
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