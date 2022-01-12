Американські радники працюватимуть в Міноборони України на постійній основі

В Міністерстві оборони України з вівторка, 11 січня, розпочали працювати двоє радників зі США – Кріс Різзо і Тодд Браун. Вони працюватимуть на постійній основі в директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони.

Як повідомила прес-служба директорату, до основних обов’язків радників належить надання консультативно-дорадчої допомоги в процесі виконання заходів оборонної реформи з питань:

політики у сфері оборони;

урядування у сфері оборони;

євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, раніше США таємно виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги. ЗМІ повідомляють, що цей пакет допомоги передбачає надання радарів та морського обладнання.