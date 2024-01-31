Україна стане першою країною в світі, яка використає боєприпас у бойових діях

Американські високоточні авіабомби малого діаметру наземного базування GLSDB з дальністю 150 км вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Про це на брифінгу у Києві у середу, 31 січня, повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує «РБК-Україна».

За її словами, боєприпаси перебувають у дорозі в Україну для допомоги Силам оборони в чиненні опору російському агресору.

Нуланд також зазначила, що США продовжують нарощувати сферу оборони партнерів із Києва, включаючи нові інвестиції та нові системи озброєнь.

«Ми продовжуємо надавати підтримку у сфері безпеки в усіх категоріях, включно з новими інвестиціями та новими системами озброєнь, як-от бомба малого діаметра, що перебуває на шляху до фронту, щоб гарантувати, що ми можемо продовжувати боротьбу з тими, хто хоче вкрасти нашу спільну свободу», – зазначила Нуланд.

Також посадовиця запевнила, що США допоможуть модернізувати український оборонно-промисловий комплекс. За її словами, це відбувається у рамках допомоги від США.

Нуланд переконана, що російського президента Владіміра Путіна очікують «сюрпризи» на полі бою, а Україна має всі шанси досягти значних успіхів у 2024 році.

«Я залишаю українську столицю з великою впевненістю в тому, що на Путіна чекають «приємні» сюрпризи на полі бою», – наголосила вона.

Заступниця держсекретаря США додала, що американці незмінно захоплюються подвигом українців, які в єдності та солідарності чинили потужний опір загарбникам. І це, на її переконання, буде відображено у голосуванні Конгресу на це прохання президента Байдена щодо виділення допомоги Україні.

Зазначимо, що раніше видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.

Бомба GLSDB. Що відомо?

GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад – бомба малого діаметра наземного запуску) – це малогабаритний високоточний боєприпас. Його називають «розумною бомбою» або «крилатою бомбою».

Вона поєднує в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26. Такий снаряд може вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

На озброєнні сил США є подібна версія бомби, яка запускається з повітря, але варіант наземного запуску, який передадуть Києву, ще не мають американські війська. Україна стане першою країною, яка використає боєприпас у бойових діях.

Розширена дальність і можливості GLSDB для нанесення точних ударів забезпечать ключову стратегічну перевагу українським силам. З бомбою, яка пропонує вдвічі більший радіус дії, ніж нинішні ракети, які може запускати HIMARS, українські військові очікують, що зможуть завдати удару вглиб ворожої території, потенційно змусивши Росію перемістити важливі постачання далі від фронту.

Особливістю такої бомби є крила, які розкриваються після запуску боєприпаса, що суттєво збільшує дальність ураження. Зазначається, що бомби GLSDB придатні для запуску з артилерійських систем М270 та HIMARS. За допомогою ракетного двигуна бомба може розганятися до 1200 м/с, після чого від’єднується від розгінного блоку та керовано атакує ціль з висоти приблизно 15-25 тис. м.