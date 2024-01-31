Боєприпас GLSDB, розроблений компаніями Boeing та Saab

Україна отримає американські бомби GLSDB згідно з домовленостями, проте про конкретні терміни передачі зброї говорити не можна. Про це 31 січня повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, пише «Суспільне».

«Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки. Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни», – зазначив речник Пентагону.

Райдер наголосив, що США й надалі тісно співпрацюють з Україною та партнерами у сфері безпеки.

Раніше видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.

Боєприпас GLSDB, розроблений компаніями Boeing та Saab, складається зі 113-кг бомби, прикріпленої до ракетного двигуна і випущеної з різних наземних пускових установок. За даними Politico, збройні сили США мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії наземного запуску ще немає на озброєнні країни.

Загальна вага GLSDB, про які наразі відомо, складає 130 кг, довжина – 1,8 м. Маса вибухової речовини становить 93 кг – як для фугасної речовини, так і для фугасної із осколками. Операційна дальність таких бомб – 150 км, а точність сягає 1 метра похибки. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціювання (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

Особливістю такої бомби є крила, які розкриваються після запуску боєприпаса, що суттєво збільшує дальність ураження. Зазначається, що бомби GLSDB придатні для запуску з артилерійських систем М270 та HIMARS. За допомогою ракетного двигуна бомба може розганятися до 1200 м/с, після чого від’єднується від розгінного блоку та керовано атакує ціль з висоти приблизно 15-25 тис. м.

Ще одна унікальна перевага GLSDB – можливість охопити 360° для великих та малих кутів атаки. Така гнучкість дозволяє уражати цілі, розташовані у горах та нерівній місцевості, а також повертатися до цілі, яка розташована позад розгінного блоку.

Виробник також співпрацює з норвезькою компанією Nammo, яка виготовляє твердопаливні двигуни для ракет. З 2021 року триває розробка нового потужного двигуна для GLSDB із двома компаніями, а також триває робота над контейнерами для мобільних варіантів озброєння.