Бомб такого типу поки що немає на озброєнні навіть в США

До України прибудуть нові бомби американського виробництва, яких немає навіть на озброєнні США. Йдеться про бомби малого діаметра наземного запуску (GLSDB), які очікують прибуття на фронт вже у середу, 31 січня.

Про передачу бомб малого діаметра повідомило у вівторок, 30 січня, Politico із посиланням на офіційного представника США та трьох інших людей, обізнаних про переговори.

«Україна отримає свою першу партію бомб малого діаметра наземного базування, абсолютно нову зброю великої дальності, виготовлену компанією Boeing, якої навіть немає в інвентарі США», – повідомило Politico.

Хоч назви бомб не уточнюється, за даними Politico, боєприпас матиме дальність польоту до 90 миль (приблизно 145 км). На думку співрозмовника інформаційної служби, надання таких бомб стане значним посиленням потенціалу України у боротьбі проти Росії.

«Це дасть Україні глибший ударний потенціал, якого вони не мали, а також доповнить арсенал далекобійного вогню. Це лише додаткова стріла в сагайдаку, яка дозволить військовим зробити більше», – заявив американський чиновник.

Нагадаємо, 3 лютого 2023 року США оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги, до складу якого увійшли і GLSDB. Випробування бомб розпочалися у грудні 2023 року, після чого США оголосило про готовність передати бомби Україні.

Що відомо про нову бомбу

Боєприпас GLSDB, розроблений компаніями Boeing та Saab, складається зі 113-кг бомби, прикріпленої до ракетного двигуна і випущеної з різних наземних пускових установок. За даними Politico, збройні сили США мають подібну версію бомби, яка запускається з повітря, але версії наземного запуску ще немає на озброєнні країни.

Загальна вага GLSDB, про які наразі відомо, складає 130 кг, довжина – 1,8 м. Маса вибухової речовини становить 93 кг – як для фугасної речовини, так і для фугасної із осколками. Операційна дальність таких бомб – 150 км, а точність сягає 1 метра похибки. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціювання (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

Особливістю такої бомби є крила, які розкриваються після запуску боєприпаса, що суттєво збільшує дальність ураження. Зазначається, що бомби GLSDB придатні для запуску з артилерійських систем М270 та HIMARS. За допомогою ракетного двигуна бомба може розганятися до 1200 м/с, після чого від’єднується від розгінного блоку та керовано атакує ціль з висоти приблизно 15-25 тис. м.

Ще одна унікальна перевага GLSDB – можливість охопити 360° для великих та малих кутів атаки. Така гнучкість дозволяє уражати цілі, розташовані у горах та нерівній місцевості, а також повертатися до цілі, яка розташована позаду розгінного блоку.

Виробник також співпрацює з норвезькою компанією Nammo, яка виготовляє твердопаливні двигуни для ракет. З 2021 року триває розробка нового потужного двигуна для GLSDB із двома компаніями, а також триває робота над контейнерами для мобільних варіантів озброєння.

До слова, боєприпас GLSDB розглядали у листопаді 2022 року для використання під час повномасштабного російського вторгнення до України. Тоді бомби розглядалися як альтернативі ракетам ATACMS.