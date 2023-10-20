Люди отримують 1-, 2- та 3-кімнатні квартири, забезпечені абсолютно всім необхідним для комфортного проживання

У селі Софіївська Борщагівка американський благодійний фонд викупив житловий комплекс для постраждалих від війни сімей. Перші 52 родини вже отримали свої квартири, це 139 людей із Донецької, Луганської, Херсонської областей. У ще 83 квартирах ще триває ремонт, який планують закінчити до кінця грудня.

Як повідомила 19 жовтня Київська ОВА, проект вдалося реалізувати завдяки благодійній організації To Ukraine with love, що об’єднала у США від школярів до мільярдерів навколо допомоги Україні, зокрема, американського бізнесмена і мецената Делла Лой Хансена, який і придбав квартири.

Люди отримують 1-, 2- та 3-кімнатні квартири, забезпечені абсолютно всім необхідним для комфортного проживання. У них виконаний ремонт, облаштована сантехніка, встановлена вся побутова техніка, є текстиль, посуд і набір продуктів на перший час. Житло надається людям у безкоштовне користування терміном на 5 років, мешканці лише сплачуватимуть за комунальні послуги та обслуговування прибудинкової території.

Учасниками програми стали люди, які не мають жодного житла через російську військову агресію. Під час відбору перевагу віддавали людям працездатного віку, які мають роботу або перебувають у її пошуку. Безкоштовне проживання дасть сім’ї, яка працює, протягом 5 років заощадити кошти для купівлі чи будівництва власного житла, першого внеску іпотечного кредиту тощо.