Американський штат Іллінойс проголосив 2018 рік – роком пам'яті жертв Голодомору

СвітОлег Костюк, сьогодні, 07:27721

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У штаті Іллінойс (США) проголосили 2018 рік - роком пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Про це у Facebook повідомило посольство України в США.

«Губернатор штату Іллінойс Брюс Раунер видав прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр. в Україні, штучно викликаного радянською владою», – зазначили в посольстві.

Зазначимо, що Голодомор в Україні до цього визнали геноцидом вже десять штатів США: Вашингтон, Вісконсин, Іллінойс, Массачусетс, Мічиган, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Канзас, Орегон та Пенсільванія.

Нагадаємо, голодоморів в ХХ столітті було три: 1921-1923 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. При цьому статус Голодомору має тільки геноцид 1932-1933 рр. Події 1921-1923 рр. і 1946-1947 рр. кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого поки що не доведено.

Голодомор тривав 17 місяців – з квітня 1932-го по листопад 1933-го року. Дослідники поки остаточно не визначилися з кількістю жертв: називають цифри від 1,8 до 10 млн. Більшість фахівців вважає, що від голоду загинули від 3-х до 3,5 млн людей.

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