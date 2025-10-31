Західне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало дві компанії за змову в аукціоні з продажу земельної ділянки у Миколаєві на Львівщині.

Як повідомили у п’ятницю, 31 жовтня, у АМКУ, йдеться про узгоджені дії між ТОВ «Прімаойл» та ТОВ «МДК Енергія» під час їхньої спільної участі в аукціоні з продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Миколаїв на Львівщині у 2024 році.

«Відділення встановило, що ТОВ «Прімаойл» та ТОВ «МДК Енергія» під час підготовки та участі в аукціоні, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», узгоджували свою поведінку», – йдеться в повідомленні АМКУ.

Такі дії призвели до спотворення результаті в аукціону. За вчинені порушення на ТОВ «Прімаойл» наклали штраф у розмірі 68 тис. грн, на ТОВ «МДК Енергія» – у розмірі 6,9 тис. грн.

Відповідно до закону, притягнення до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціонів, можуть стати підставою для відмови згаданим компаніям щодо участі в процедуру закупівлі.

За даними YouControl, ТОВ «Прімаойл» зареєстроване у Львові 6,5 років тому. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля пальним. Власниками компанії є львів’яни Максим Рождественський, Богдан Схаб, Олег Охота та мешканець Бірок Ігор Гарвас.

ТОВ «МДК Енергія» зареєстроване у Львові менше ніж два роки тому, також займається роздрібною торгівлею пальним. Власниками є мешканець Пустомитів Ярослав Майборода та мешканець Бродів Юрій Халамендик.