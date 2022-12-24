Кремль намагається показати Владіміра Путіна як лідера військового часу

Відновлення публічних появ президента Росії Владіміра Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він став більше турбуватися про свою популярність й імідж у Росії. Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Останніми днями Путін, схоже, частіше з’являється на публіці в російських містах і частіше робить розпливчасті заяви про вторгнення Росії в Україну порівняно з помітною відсутністю його публічної активності за межами Кремля протягом перших десяти місяців війни», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що 23 грудня Путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області (підприємство з виробництва озброєнь) і, як повідомляється, того ж дня планував відвідати машинобудівний завод «Уралвагонзавод» у Нижньому Тагілі, перш ніж в останню хвилину скасувати захід.

«Подібні появи, ймовірно, є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера військового часу і відновити домінуючий наратив у внутрішньому інформаційному просторі в той час, коли Росія вступає в другий рік війни. Протягом свого правління Путін постійно покладався на особисту залученість, що допомогло йому створити імідж всевидючого і постійно присутнього правителя. Можливо, Путін намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у Росії на початку 2024 року», – кажуть в ISW.

Як інформував ZAXID.NET, раніше західні ЗМІ повідомили, що президент Росії отримує інформацію про хід війни в Україні із запізненням і після цензури. Письмовий звіт про стан справ на фронті Путін отримує щоранку, інформація в ньому ретельно вивірена, щоб наголосити на успіхах і применшити невдачі російської армії, стверджує WSJ. При цьому шлях фронтових зведень на стіл Путіна займає кілька днів і проходить через кілька служб.

Нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляв, що президент Росії Путін «подвоює спроби» зняти з себе відповідальність за ведення затяжної війни проти України.