Андрій Ісаєнко зіграє командира батальйону спецпідрозділу ГУР «Артан» Руслана Фінчука

Телеканал 2+2 розпочав зйомки чотирисерійної воєнної драми «Живий», в основу якої лягла реальна історія командира батальйону спецпідрозділу ГУР «Артан» Руслана Фінчука з позивним «Хохол». Восени 2023 року він, рятуючи побратимів, потрапив у тил позицій ворога. Усі вважали його загиблим, але він вижив. Поранений, без їжі та води він поповзом пробирався до своїх через мінне поле, під прицілом ворожих дронів та снайперів. Цей шлях тривав три доби.

«Руслан Фінчук був залучений до створення стрічки, активно і детально консультував нас під час написання сценарію, звертаючи увагу на деталі, не відомі для цивільних. Ми справді глибоко занурились в роботу розвідників, яка здається не очевидною для пересічного українця, але яка вирішує багато у цій війні. Ці люди – справжні супергерої. І ми щасливі, що можемо цією стрічкою розказати більше про їхню роботу, про героїзм і його ціну, а також надихнути його прикладом інших», – розповіла продюсерка стрічки Тетяна Шуліка.

Головного героя зіграв актор театру та кіно Андрій Ісаєнко. Він зазначив, що був глибоко вражений історією розвідника та багато читав про його неймовірний порятунок. У стрічці також знімаються Олександр Зарубей та Андрій Федінчик, які служать у ЗСУ, Євген Ламах, Дмитро Рибалевський, Елеонора Кравченко, Ренат Сєттаров та інші.

У зніманнях беруть участь і військові, як консультанти, які разом з Русланом Фінчуком були на завданні. У стрічці використовуються їхні реальні позивні.

Серіал знімає 1+1 Продакшн_fiction на замовлення каналу 2+2. Стрічка створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисери фільму – Сергій Сторожев та Олексій Єсаков. Премʼєра запланована на 2026 рік.