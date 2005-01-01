Андрій Садовий розкритикував депутатів Львівської міськради за ухвалу щодо Цитаделі

Міський голова Львова Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий розкритикував депутатів Львівської міської ради, зокрема і депутатів «Самопомочі», які голосували за надання ТзОВ «Сучасне місто» дозволу на виготовлення проекту землеустрою для відведення земельних ділянок під будівництво багатоквартирних житлових будинків на Цитаделі. Він також ветував цю ухвалу.

«Щодо будівництва житла на Цитаделі. Ухвала, яка взялась нізвідки, була подана депутатом Григорієм Козловським (БПП) з голосу і не була завізована юридичним департаментом. На жаль, я не був присутній на сесії і одразу зупинив її дію, як тільки отримав в руки. Мені шкода, що під час розгляду не знайшлось жодного депутата, який би публічно виступив проти. Це стосується і депутатів від «Самопомочі», на яких особлива відповідальність і з якими окремо обговорю ситуацію і доповім результати прихильникам. Чому мовчали всі інші – маєте можливість питати в тих, за кого голосували. Ті, хто зараз примітивно піаряться, а на сесії мовчали, виглядають жалюгідно. На Цитаделі жодного житла не буде! Ця територія – пам'ятка історії національного значення і жоден депутат отак просто собі там нічого не збудує», – процитували Андрія Садового у прес-службі Львівської ЛМР.

Нагадаємо, згідно з ухвалою Львівської міськради від 7 червня ТзОВ «Сучасне місто» отримало в оренду земельну ділянку на території Цитаделі за адресою на вул. Грабовського, 11 для обслуговування автостоянки та надали дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для відведення земельних ділянок під будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Ініціатором цієї ухвали став депутат від БПП Григорій Козловський. Підтримали 46 з 64 депутатів Львівської міськради: 17 депутатів «Самопомочі», 9 депутатів БПП «Солідарність», 6 дептатів від «Народного контролю», по 5 від УКРОПу і «Громадянської позиції», 3 депутати від «Свободи». За голосував також секретар Львівської міської ради Анатолій Забарило, який тоді головував на засіданні ЛМР, бо Андрій Садовий був відсутній. Сам Григорій Козловський також не голосував.

Після сесії мер Львова Андрій Садовий ветував цю ухвалу депутатів. Однак у порядок денний засідання сесії депутатів Львівської міськради 21 червня уже внесене питання про подолання вето міського голови з цього питання.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТзОВ «Сучасне місто» є Олена Велика та компанія «Адванда лімітед».

Територія історико-культурного ландшафтного комплексу «Цитадель» занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятка історії, архітектури, містобудування національного значення «Ансамбль оборонних споруд Цитадель – місце концентраційного табору «Шталаг-328».