Садовий заперечив можливість будівництва житлових будинків на місці колишнього концтабору

Мер Львова ветував ухвалу Львівської міськради про будівництво на Цитаделі

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 14:305751

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Садовий заперечив можливість будівництва житлових будинків на місці колишнього концтабору
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Зараз на місці ймовірного будівництва багатоповерхівок розташована приватна автостоянка

Міський голова Львова Андрій Садовий заперечив ймовірність будівництва багатоквартирних будинків на території Цитаделі, де в період Другої світової війни функціонував табір смерті для військовополонених «Шталаг-328».

«Ніякого житлового будинку там бути не може. Наскільки я розумію, є будівлі і є власник цих будівель. Просто один власник продав свої будівлі іншому. Жодних дозволів на жодні будівництва там ніхто не давав. Ніякого житла на цьому місці бути не може. Там, теоретично, можуть бути якісь приміщення, які матимуть суспільну потребу. І це лише якщо будуть погодження від усіх структур і ЮНЕСКО, але житла там не буде категорично», - заявив Андрій Садовий у коментарі «Гал-інфо».

Ділянка, яку надали підприємству для обслуговування стоянки

Нагадаємо, що згідно з ухвалою Львівської міськради, яку підтримали більшість депутатів, ТзОВ «Сучасне місто» отримало 7 червня в оренду земельну ділянку на території Цитаделі за адресою на вул. Грабовського, 11 для обслуговування автостоянки та надали дозвіл на виготовлення проекту землеустрою для відведення земельних ділянок під будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Ухвалу, ініціатором якої став депутат від БПП Григорій Козловський, підтримали 46 з 64 депутатів Львівської міськради. За ухвалу проголосували представники усіх фракцій, окрім УГП, а також самого Козловського.

Після сесії мер Львова Андрій Садовий ветував цю ухвалу депутатів.

У порядок денний засідання сесії депутатів Львівської міськради 21 червня уже внесене питання про подолання вето міського голови з цього питання.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТзОВ «Сучасне місто» є Олена Велика та компанія «Адванда лімітед».

Територія історико-культурного ландшафтного комплексу «Цитадель» занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, як пам’ятка історії, архітектури, містобудування національного значення «Ансамбль оборонних споруд Цитадель – місце концентраційного табору «Шталаг-328».

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