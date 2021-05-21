Android-версія додатка аудіо-соцмережі Clubhouse 21 травня запрацювала в Україні, повідомило профільне видання AIN.UA.

Журналісту видання вдалося знайти додаток в Google Play і встановити його на телефоні.

При цьому через кілька годин після релізу в Google Play деякі користувачі почали скаржитись на те, що Clubhouse заблокувала їхні облікові записи. Однак, як пояснюється в публікації, річ у тім, що компанія обмежила доступ користувачів, які раніше знайшли спосіб, як встановити iOS-версію на Android. З такою ж проблемою зіткнулися ті, хто змінив пристрій Apple на Android, адже до одного облікового запису може бути прив'язаний один номер телефону.

Завантажити Clubhouse для Android можна за цим посиланням.

Що таке Clubhouse

Аудіосоцмережу Clubhouse запустили в березні 2020 року. З того часу і до 9 травня сервіс офіційно працював виключно через додаток для iOS. Однак 9 травня Clubhouse запустила Android-додаток. Спершу він був доступним лише у США, однак компанія анонсувала, що незабаром він стане доступним і в інших країнах.

Ця соціальна мережа дає можливість спілкуватися користувачам у режимі аудіобесід. Його розробники – колишні співробітники Google Пол Девісон та Роган Сет. Вони хотіли створити соцмережу, де можна «задавати запитання, дебатувати, навчатися та дискутувати на тисячі різноманітних тем». Вони ж і розіслали перші 5 тисяч запрошень у Clubhouse.

Зареєструватися у Clubhouse можна тільки за запрошенням уже наявного користувача.