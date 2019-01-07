Невідомий зловмисник повідомив про замінування будівлі СБУ у Львові

Піротехніки вибухового пристрою не виявили.

СуспільствоЮрій Братюк, 7 січня5880

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У Львові на Святвечір невідомий зловмисник повідомив про замінування головного управління СБУ у Львівській області, що на вулиці Вітовського, 55. Про це 7 січня повідомляє департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

У повідомленні зазначається, що 6 січня о 22:50 на телефон Головного управління Національної поліції України у місті Києві надійшло анонімне повідомлення про закладення вибухового пристрою з хімічним підривником у приміщення управління СБУ у Львівській області. Зловмисник заявив, що вибух начебто станеться через дві години.

На місці події прибули підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова. Евакуація не проводилась. О 01:25 год. 7 січня обстеження приміщень управління та прилеглої території було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Наразі правоохоронцями проводяться заходи по виявленню особи, яка надала хибне повідомлення.

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