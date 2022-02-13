Відвідувачів усіх ТРЦ Львова евакуювали через повідомлення про закладену вибухівку

У неділю, 13 лютого, невідомий повідомив про замінування торгових центрів у Львові. З усіх ТРЦ евакуйовують відвідувачів та персонал. Поліція перевіряє інформацію про замінування.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, о 12:30 надійшло повідомлення про замінування торгових центрів у Львові. Зараз поліцейські перевіряють цю інформацію.

У соцмережах мешканці повідомляють про проведення евакуації з торгових центрів, зокрема ТРЦ Forum Lviv, Victoria Gardens, «Скриня» та інших.

Додамо, що упродовж останніх двох місяців невідомі регулярно повідомляють про замінування міських шкіл, садочків та торгових центрів. Повідомлення надходять на електронну скриньку СБУ та поліції.