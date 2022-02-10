Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії повідомила, що викрила інтернет-спільноту, яка займалася сватингом (введенням в оману правоохоронних структур), розсилаючи неправдиві повідомлення про замінування. Організатором групи ФСБ вважає студента Антона Осипчука, який родом з Волині, але навчається в Києві.

Як повідомила ФСБ у четвер, 10 лютого, з кінця 2021 року група псевдомінувальників розсилала неправдиві повідомлення про замінування об’єктів у Росії, Азербайджані, Вірменії, Казахстані, Молдові і на окупованих територіях Донбасу. Загалом, за інформацією ФСБ, силовики у різних регіонах Росії затримали 14 людей, які нібито причетні до фейкових замінувань.

«У процесі спільної роботи російських та закордонних правоохоронних органів встановлено, що до організації зазначеної злочинної діяльності причетні учасники так званих “сваттингових” інтернет-спільнот, а їх організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 р.н., уродженець Волинської області, […], а також його спільники», – стверджує прес-служба держави агресора.

Російські силовики також оприлюднили інформацію про місце навчання студента, однак ми не вказуватимемо його з етичних міркувань. Крім того, російські ЗМІ вже опублікували фото українця, яке ми також не публікуємо з етичних міркувань.

Наразі, як випливає з повідомлення російських силовиків, студента з Волині не затримано.

Додамо, що в Україні також надходить низка фальшивих повідомлень про замінування різних об’єктів, зокрема – вулиць шкіл. 21 січня Служба безпеки заявила, що до надсилання таких повідомлень причетні російські спецслужби. Для цього вони використовують українців, які повідомляють про «замінування» з хуліганських мотивів.